Fiorenzuola in campo al Pavesi contro la Juventus Under 23 DIRETTA

SERIE C – RECUPERO 34^ GIORNATA

FIORENZUOLA – JUVENTUS UNDER 23 1-0

(61′ Stronati)

LA DIRETTA

70′ – Nel Fiorenzuola escono Nelli e Mamona, sostituiti da Oneto e Giani

61′ – Fiorenzuola in vantaggio: Sartore entra in area dalla sinistra e mette al centro un pallone rasoterra, Riccio interviene ma la sfera rimane lì e da terra Stronati insacca

58′ – Tre cambi nella Juve: entrano Sersanti, Brighenti e Sekulov al posto di Compagnon, Iocolano e Da Graca

52′ – Sventola di Nelli dopo una gran palla recuperata da Guglieri, conclusione fuori di un niente dopo una deviazione: sul corner seguente colpo di testa di Ferri alto

51′ – Stronati innesca Sartore che arriva sul fondo e serve Piccinini: tiro respinto dalla difesa

50′ – Mastroianni si libera di un avversario e va al tiro: palla fuori misura

46′ – Subito la Juve in avanti: conclusione di Verduci alta

Via al secondo tempo: nessun cambio tra i 22 in campo

Squadre in campo per la ripresa

Fine primo tempo: finisce senza recupero la prima frazione di gioco, meglio il Fiorenzuola ma la gara resta bloccata

42′ – Grande giocata di Sartore, che da posizione defilata fa partire un tiro diretto verso il secondo palo: pallone a lato di poco

36′ – Intervento in ritardo di Nelli su Zuelli: cartellino giallo per il giocatore rossonero

35′ – Azione insistita della Juve, Zuelli va al tiro dal limite: palla alta di poco sulla traversa

24′ – Altro spunto di Sartore, che va al cross dalla sinistra: allontana la difesa bianconera

18′ – Squillo di Sartore, che si accentra e va al tiro di destro dalla distanza, para a terra Israel

12′ – Spunto sulla destra di Mamona, cross al centro per la testa di Mastroianni che manda alto. L’arbitro aveva però fermato il gioco per un intervento falloso

10′ – Buon avvio di gara per i rossoneri, che provano a fare la partita

2′ – Subito occasione per il Fiorenzuola: Mastroianni da posizione defilata chiama Israel all’intervento, sulla respinta Piccinini da pochi passi non riesce a centrare la porta

Via alla gara al Pavesi, palla al Fiorenzuola

Formazioni

Fiorenzuola: Battaiola, Potop, Ferri, Piccinini, Stronati, Sartore, Nelli, Cavalli, Mamona, Guglieri, Mastroianni. A disposizione: Burigana, Dimarco, Ghisolfi, Zunno, Bruschi, Oneto, Gerace, Giani, Fiorini, Arrondini, Danovaro, Varoli. Allenatore Tabbiani

Juventus Under 23: Israel, Riccio, Da Graca, Soule, Poli, Compagnon, Verduci, Zuelli, Iocolano, Barbieri, Barrenechea. A disposizione: Raina, Siano, Anzolin, Sekulov, Leone, Brighenti, Sersanti, Palumbo, Cudrig, Boloca, Lipari. Allenatore Zauli

Dopo l’importantissimo successo contro il Legnago, per il Fiorenzuola è già tempo di tornare in campo: mercoledì (ore 18, aggiornamenti in diretta su PiacenzaSera.it), i rossoneri ospitano al “Pavesi” la Juventus Under 23, recupero della partita in programma lo scorso 26 marzo e posticipata a causa delle convocazioni nelle rispettive nazionali di alcuni giovani bianconeri.

I tre punti ottenuti sabato – secondo successo consecutivo – hanno proiettato la squadra di Tabbiani a 40 punti in classifica, indicati come la fatidica “quota salvezza” ma destinati quest’anno a non bastare. Al Fiorenzuola servirà ancora un piccolo sforzo per mettersi al riparo da sgradite sorprese e centrare l’obiettivo della salvezza diretta, a coronamento di una grande stagione: i rossoneri, con quattro gare ancora da giocare, hanno un margine di tre punti sulla zona playout e, guardando verso l’alto, di uno solo da quella playoff. Il calendario delle ultime giornate non è pero dei più semplici: domenica al “Pavesi” arriverà la capolista Sudtirol, che si sta giocando il primato in classifica con il Padova, quindi trasferta sul campo della Pro Vercelli e ultimo impegno di stagione contro la Giana Erminio.

“Siamo ad un passo da qualcosa grande, abbiamo raggiunto 40 punti ma non bastano ancora – le parole di mister Tabbiani, che recupera per la gara Guglieri, Fiorini e Nelli dopo il turno di squalifica -. Sono molto contento, abbiamo già fatto gli stessi punti conquistati nel girone di andata e mancano ancora quattro partite. I ragazzi hanno fatto un bel lavoro e nel complesso siamo migliorati tutti, ora dobbiamo portare a termine il percorso arrivando alla salvezza. Questo è un campionato molto complicato, di solito i 40 punti alla fine dell’anno volevano dire salvezza, invece siamo ancora qui a lottare. Siamo ottimisti, ma non dobbiamo fare l’errore di abbassare la testa: mercoledì abbiamo una partita importante che in caso di vittoria potrebbe davvero regalarci la salvezza con tre giornate di anticipo. E pensando anche alle partite che ci aspettano dopo, dobbiamo fare il massimo per raggiungere l’obiettivo”.

La Juventus Under 23, al momento all’ottavo posto in classifica, arriva dal pareggio con la Virtus Verona: all’andata i giovani bianconeri si imposero con il punteggio di 2-1.