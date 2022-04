Fiorenzuola sul campo del fanalino di coda Legnago: emergenza per Tabbiani

Per il Fiorenzuola arriva una gara di fondamentale importanza nella corsa salvezza: i rossoneri affrontano sabato (ore 17.30) la trasferta sul campo del Legnago ultimo in classifica.

Dopo la storica vittoria al Garilli nel derby contro il Piacenza e un turno di riposo (la gara con la Juve Under 23 verrà recuperata il 6 aprile), la squadra di Tabbiani si rituffa in campionato a caccia dei punti che ancora mancano per arrivare alla salvezza diretta: 37 quelli sin qui conquistati dai rossoneri (-1 dai playout, ma con una partita in meno), con la quota salvezza che dopo gli ultimi risultati delle dirette concorrenti è destinata ad alzarsi oltre la soglia dei 40. Il Fiorenzuola troverà un Legnago reduce da tre sconfitte consecutive e fresco di cambio in panchina, con l’esonero di Serena e il ritorno di Colella, che cercherà nel finale di stagione di abbandonare l’ultimo posto in classifica per evitare la retrocessione diretta.

Problemi di formazione per Tabbiani, che dovrà rinunciare agli squalificati Fiorini, Guglieri e Nelli, oltre a Fracassini che ha riportato un grave infortunio al ginocchio: “La vittoria contro il Piacenza penso rimarrà nella storia del Fiorenzuola – evidenzia il tecnico rossonero -, abbiamo raggiunto questa categoria e faremo di tutto per mantenerla, oltretutto nell’anno del centenario. Nelle ultime sei partite abbiamo fatto undici punti, ma ci sono molte squadre vicine in classifica”. In casa Legnago, nonostante la complicata situazione, mister Colella si mostra fiducioso: “La squadra secondo me non sta così male – le sue parole in occasione della presentazione -, la sensazione è che non sia una cosa granché diversa dall’anno scorso per quanto riguarda la condizione generale, a parte qualche fastidio dovuto a situazioni contingenti. Chiaro che, rispetto all’anno scorso, c’è qualche partita in meno, ma io non vedo così preoccupante la situazione”.

All’andata finì 1-0 per i rossoneri, grazie alla rete di Palmieri.