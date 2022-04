Fiorenzuola sul campo della Pro Vercelli a caccia di punti playoff

Impegno complicato per il Fiorenzuola, che nella penultima giornata di campionato affronta a domicilio la Pro Vercelli (sabato, ore 14.30). La netta sconfitta nell’ultimo turno contro la capolista Sudtirol non ha lasciato particolari strascichi tra i rossoneri: a 43 punti l’obiettivo salvezza è ormai in cassaforte (si aspetta solo la matematica) e la squadra di Tabbiani, al decimo posto in classifica con un punto di vantaggio sulle dirette inseguitrici, insegue ora l’obiettivo playoff. Dopo la trasferta di Vercelli, il Fiorenzuola chiuderà il campionato al Pavesi contro la Giana Erminio, in lotta per evitare la retrocessione diretta.

“Finora abbiamo fatto un ottimo campionato – il bilancio di Tabbiani, che per la gara di sabato dovrà rinunciare allo squalificato Varoli -, manca ancora la matematica per la salvezza ma da questo punto di vista siamo abbastanza tranquilli; non dobbiamo però fermarci, abbiamo ancora la possibilità e l’obiettivo di poter attivare ai playoff. Per il futuro penso sia importante ripartire dalla base dei ragazzi che ci ha permesso di fare questo campionato, sono cresciuti durante il percorso e hanno ancora margine di crescita. Credo ci sia una grande base per poter ripartire e continuare a migliorare insieme”.

La Pro Vercelli, al settimo posto e già qualificata per i playoff, arriva dalla sconfitta contro la Triestina e cercherà punti per migliorare la posizione in classifica: “Incontriamo una squadra in salute – le parole alla vigilia di mister Lerda -, che ha raggiunto l’obiettivo salvezza e si trova adesso in zona playoff: per noi è una prova importante contro una formazione con buonissimi giocatori, ma, come dico sempre, dovremo pensare a noi, abbiamo bisogno di tornare a fare risultato”.