Forte vento, nel piacentino allerta gialla della Protezione Civile

Forte vento, allerta della Protezione Civile anche nel piacentino. L’avviso – nella nostra provincia di colore giallo per le zone di alta collina e montagna – è in vigore per tutta la giornata di sabato 23 aprile.

“E ‘prevista – si legge – una intensificazione della ventilazione meridionale con venti che dal pomeriggio raggiungeranno intensità di burrasca moderata (62-74 Km/h), con possibili raffiche di intensità superiore, sulla fascia appenninica centro-occidentale”.