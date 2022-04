Forza Italia “Vogliamo vincere e confermare un bravo sindaco”

“Il nostro obiettivo è quello di vincere e di vedere confermato un bravo sindaco”. Parole del senatore Maurizio Gasparri, venerdì a Piacenza in occasione della presentazione della coalizione di lista di Forza Italia a sostegno di Patrizia Barbieri per le prossime elezioni comunali. Con lui in Piazza Duomo, a fianco del sindaco Barbieri, anche il senatore Enrico Aimi, coordinatore Regionale Forza Italia, e il coordinatore provinciale del partito Gabriele Girometta, promotore della lista insieme a Pierpaolo Gallini (Cambiamo con Toti); a sostenere la ricandidatura del sindaco uscente anche il Partito Pensionati, rappresentato dall’Onorevole Lino Miserotti.

“Ho sempre mantenuto contatti in questi anni con l’amministrazione – ha aggiunto Gasparri – volevo portare da parte di Forza Italia ancora una parola di incoraggiamento e condivisione di un percorso che abbiamo abbracciato con convinzione cinque anni fa. Abbiamo fatto bene cinque anni fa e facciamo bene oggi ad insistere; speriamo che allo stesso modo i piacentini votino per proseguire questa esperienza, arrivata in porto e che vuole ora andare avanti dopo aver affrontato due anni che certamente – considerando che Piacenza è stata prima linea contro il Covid – hanno anche rallentato alcuni piani amministrativi”. Sull’amico Corrado Sforza Fogliani, che ha scelto di candidarsi a sindaco sostenuto dai Liberali Piacentini e dalle altre forze critiche nei confronti del centrodestra di Patrizia Barbieri: “Io sono una persona coerente, ho apprezzato l’azione amministrativa del sindaco Barbieri e Forza Italia è un movimento serio: non voglio fare polemica, noi stiamo dove stavamo e anche la prossima volta ci troverete sullo stesso versante”.

Ha preso poi la parola il sindaco Patrizia Barbieri – candidata alle elezioni amministrative. “Abbiamo realizzato il nostro programma, affrontato le emergenze, colto le opportunità rendendo realizzabili cose che si pensavano impossibili – dall’ex ospedale militare per la facoltà di medicina all’ex laboratorio Pontieri alla metropolitana leggera – oggi con ancora più entusiasmo vogliamo continuare”.