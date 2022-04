Frontale all’imbocco del ponte di Tuna, due feriti

Nel tardo pomeriggio di domenica 24 aprile, una Lancia Y e una Fiat Punto si sono scontrate frontalmente all’imbocco di Ponte Tuna, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della stazione di Rivergaro. I due conducenti sono rimasti feriti, fortunatamente in modo lieve: soccorsi dai sanitari giunti sul posto con l’ambulanza della Croce Rossa di Piacenza, l’ambulanza della Pubblica Assistenza Valnure in postazione a Rivergaro e l’auto medica del 118, sono stati trasportati per accertamenti al Pronto Soccorso dell’Ospedale Guglielmo da Saliceto.

Per mettere in sicurezza i veicoli incidentati è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco. Per il ripristino della sede stradale sono intervenuti gli uomini di Sicurezza e Ambiente.