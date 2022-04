Frontale tra due auto a Castellarquato, un ferito trasportato a Parma

Frontale tra due auto lungo la strada di San Lorenzo, che collega Fiorenzuola a Castellarquato. Grave il bilancio dell’incidente avvenuto nel primo pomeriggio del 12 aprile, con un ferito – una donna – rimasta incastrata tra le lamiere e liberato grazie all’intervento dei vigili del fuoco. La donna è stata trasportata in elisoccorso a Parma, le sue condizioni sono serie ma non si trova in pericolo di vita.

Ferito anche l’uomo alla guida della seconda auto coinvolta nell’incidente: è stato trasportato al Pronto Soccorso di Piacenza. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Fiorenzuola, l’auto infermieristica del 118 di Fiorenzuola, l’ambulanza Croce Rossa di Rovereto di Cadeo ed EliParma.