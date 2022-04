Gas Sales Bluenergy, biglietti a 5 euro per le partite con Monza e Verona

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza ha deciso di accogliere la richiesta dei tifosi e di fissare il prezzo unico del biglietto a €.5 in tutti i settori (senza distinzione tra intero e ridotto) per la partita del 27 aprile con Vero Volley Monza e per la partita del 30 aprile con Verona Volley.

L’obiettivo è dare a quanti più tifosi possibile l’opportunità di partecipare allo spettacolo e far sentire il proprio calore e l’entusiasmo a tutta squadra in queste partite decisive per la conquista di un posto in Europa per la stagione 2022/23. La Società vuole rassicurare gli abbonati che hanno già acquistato il biglietto al prezzo maggiorato sul fatto che l’intero importo verrà rimborsato e che il posto resterà riservato fino al giorno della partita.

Di seguito i dettagli: gli abbonati che hanno acquistato i biglietti presso gli sportelli Banca di Piacenza, ricevitorie e sito Vivaticket potranno procedere alla richiesta di rimborso direttamente dalla piattaforma www.vivaticket.com fino al giorno prima della partita. Gli abbonati invece che hanno acquistato il biglietto presso gli sportelli Gas Sales potranno fare richiesta di rimborso presso gli stessi sportelli. L’annullamento del biglietto precedentemente già acquistato potrà essere richiesto entro l’inizio della gara. Gli abbonati potranno acquistare il biglietto con prelazione sul posto anche il giorno della partita negli orari di apertura.

Date della prevendita:

Per la gara del 27/04 con Monza: vendita aperta a tutti, da oggi e fino al 27/04, con prelazione abbonati sul posto per tutto il periodo della prevendita

Per la gara del 30/04 con Verona: vendita aperta a tutti, da oggi e fino al 30/04, con prelazione abbonati sul posto per tutto il periodo della prevendita