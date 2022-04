Genova, travolto dal suo furgone: 59enne piacentino perde la vita

Un uomo di 59 anni di Piacenza, Marco Speroni, ha perso la vita a seguito di un tragico incidente avvenuto nella mattinata del 20 aprile all’interno di un impianto di motocross nella zona di Genova.

Come riportato dall’Ansa, secondo una prima ricostruzione l’uomo si era recato a salutare un’amico, quando il furgone che aveva posteggiato ha iniziato a muoversi: il 59enne, nel tentativo di bloccare il mezzo è stato travolto rimanenendo schiacciato. Nonostante l’intervento dei soccorritori del 118, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto sono intetvenuti i carabinieri.