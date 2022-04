Gianni Coscia torna al Milestone in trio con Chiapelli e Azzali

Sabato 23 aprile alle 21:30 vedrà il graditissimo ritorno al Milestone Live Club di un amico e grande musicista. Si esibirà in concerto infatti Gianni Coscia al suo 91° anno di vita. Una vita la sua di grande spessore, culturale e umano, tanto da essere riconosciuto oggi come una delle icone della musica d’autore italiana e non solo come fisarmonicista.

Il Piacenza Jazz Club ha costruito per il suo ritorno una serata particolare, con la fisarmonica di Tiziano Chiapelli a dialogare con lui e il sax di Gianni Azzali ad appoggiarsi da uno all’altro, facendosi a volte seguire in vorticose improvvisazioni sui più belli standard della tradizione jazzistica. In scaletta molti brani conosciuti, sia d’oltreoceano che italiani o argentini. Una serata da non perdere per le sue caratteristiche davvero peculiari. Il tutto giocato sull’interplay, l’esperienza e la sensibilità degli artisti sul palco che si ritroveranno solo qualche ora prima per decidere il “telaio” della serata, che quindi godrà di quell’estemporaneità tipica della musica jazz; quel divenire sul momento che a volte permea di uno stato di grazia sia i musicisti che il prodotto della loro interazione, esaltato dalla presenza attenta di un pubblico come quello del Milestone.

I tre musicisti non hanno certo bisogno di presentazioni; in particolare il fisarmonicista Gianni Coscia che nella sua lunga carriera ha collaborato con i più grandi della musica, soprattutto italiana, come Gianluigi Trovesi, Milva, Giorgio Gaslini, Luciano Berio, Francesco Guccini, solo per citarne alcuni. Affabile e godibilissimo affabulatore, Gianni riesce a conquistarsi immediatamente la simpatia del pubblico e a rimanere nel cuore di chi lo ascolta con la sua musica e la sua persona. Anche Tiziano Chiapelli si può definire un grande fisarmonicista; un vero amore, quello che lo lega al suo strumento e alla musica tutta. Molto legato a Gianni Coscia, che è stato il suo primo maestro. Ora condividere il palco con lui è per Chiapelli davvero galvanizzante. Vincitore di numerosi premi è ad oggi un fisarmonicista a tutto tondo, che spazia dal Tango al Jazz e alla Fusion con disinvoltura e competenza.

Gianni Azzali, direttore artistico delle iniziative del Piacenza Jazz Club, è sassofonista fin da tenera età e con il suo sax soprano mostra sensibilità, empatia musicale con tutti coloro con i quali divide i palcoscenici. Si potrebbe definire in questa situazione un collante, ma in realtà l’interplay che scaturisce dalla musica di questo insolito trio dimostra che ognuno dei musicisti coinvolti si ritaglia uno spazio degno della singola personalità, interagendo e favorendo il fluire della musica senza di fatto conoscere la direzione che potrà intraprendere. Cos’altro può rappresentare meglio l’essenza della musica jazz? Provare per credere!

Per entrare al Milestone è richiesta la tessera associativa che si può ottenere anche direttamente sul posto. L’inizio del concerto è alle 21 e 30 mentre il locale aprirà al pubblico alle 20:45. Non è necessaria la prenotazione, si potrà accedere al locale fino all’esaurimento dei posti disponibili. In adeguamento alle ultime norme sanitarie, all’ingresso sarà verificato il possesso del green pass rafforzato. Per assistere al concerto sarà necessario indossare la mascherina FFP2.