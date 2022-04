Giardini e orti didattici, a Piacenza 450mila euro per 18 scuole

“Sono state pubblicate dal Ministero dell’Istruzione le graduatorie nell’ambito delle azioni del Piano RiGenerazione Scuola: complessivamente a livello nazionale 3.500 progetti finanziati con oltre 155 milioni di fondi PON-REACT EU che renderanno gli istituti italiani più innovativi e sostenibili. In Emilia Romagna, complessivamente, per i laboratori EduGreen da realizzarsi nelle scuole primarie, arriveranno 4 milioni e 800mila euro da destinare all’allestimento di giardini e orti didattici, innovativi e sostenibili. Negli istituti del piacentino arriveranno 450.000 euro per 18 scuole, ogni scuola riceverà 25.000 euro”: così i parlamentari del Movimento 5 Stelle Davide Zanichelli, Maria Laura Mantovani, Maria Edera Spadoni e Gabriele Lanzi.

“I progetti possono essere volti anche a riqualificare giardini e cortili, trasformandoli in ambienti di esplorazione e di apprendimento delle discipline curricolari, delle scienze, delle arti, dell’alimentazione, degli stili di vita salutari, della sostenibilità, favorendo nelle studentesse e negli studenti una comprensione esperienziale e immersiva del mondo naturale e un’educazione ambientale significativa e duratura. I giardini didattici consentono di poter apprendere in modo cooperativo, assumendo responsabilità di cura nei confronti dell’ambiente e dell’ecosistema” spiegano i parlamentari.

Queste le scuole destinatarie dei fondi:

IC BORGONOVO VAL TIDONE

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO BOBBIO

CD SETTIMO CIRCOLO

SMS DANTE – CARDUCCI

IC E. CARELLA

SMS ITALO CALVINO

IC LUGAGNANO

IC DELLA VAL NURE

CD SECONDO CIRCOLO

IC “M.K. GANDHI”

CD QUINTO CIRCOLO

IC FIORENZUOLA D’ARDA

IC U. AMALDI

IC CORTEMAGGIORE

IC CARPANETO

CD QUARTO CIRCOLO

CD TERZO CIRCOLO

“A. CASAROLI”