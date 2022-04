Giochi di luci ed emozioni in musica con il Requiem di Mozart in Cattedrale. L’evento, che segna l’avvio di un’importante collaborazione tra la Diocesi di Piacenza-Bobbio e la Fondazione Teatri di Piacenza per i 900 anni del Duomo, ha affascinato i partecipanti grazie all’opera incompiuta del genio salisburghese, eseguita dalla Young Musicians European Orchestra diretta da Paolo Olmi e il Coro NovoCanto di Innsbruck – tra loro anche il sindaco del Comune austriaco – unito al Coro del Teatro Municipale di Piacenza guidato da Corrado Casati.

Insieme a loro i quattro solisti: il soprano di nazionalità ucraina Yulia Tkachenko, il mezzosoprano Cinzia Chiarini, il tenore Manuel Amati e il basso Antonio Di Matteo. La presenza di una cantante di nazionalità ucraina, Yulia Tkachenko, sottolinea ulteriormente il messaggio di pace attraverso il linguaggio universale della musica.

Suggestioni ed emozioni uniche accentuate dal gioco di luci – curato dal light designer Michele Cremona – che ha illuminato le navate e la cappella del Guercino. A precedere l’esibizione, la prima esecuzione assoluta della Sonata in Fa di Vincenzo Antonio Petrali (1830-1889) con l’orchestrazione del giovane compositore e organista piacentino Federico Perotti.

Un vero e proprio evento che ha fatto registrare il tutto esaurito, con lunghe code dal sagrato del Duomo fino in via XX Settembre.

Il Requiem in re minore K 626 per soli, coro e orchestra è l’ultima composizione di Wolfgang Amadeus Mozart. Rimasto incompiuta per la morte dell’autore, avvenuta il 5 dicembre 1791, avvolto dal mistero intorno alla sua genesi e nutrito nel corso del tempo dalle varie leggende che ne sono scaturite, l’estremo capolavoro mozartiano unisce un’intensa carica drammatica e un’invenzione compositiva fortemente ispirata. Ad eseguire il Requiem sarà la Young Musicians European Orchestra, rinomata in tutta Europa anche come Orchestra dei giovani europei, formazione fondata e diretta da Paolo Olmi e collegata alle principali istituzioni musicali di Londra, quali la Young Musicians Symphony Orchestra e l’Orchestra della Guidhall School of Music. Particolare peculiarità di questa formazione musicale è la rigorosa selezione di giovani talenti di età compresa dai 15 ai 28 anni, provenienti da tutta Europa e da molti altri Paesi. Sul podio Paolo Olmi, che ha diretto opere e concerti in tutto il mondo (Tokyo, Berlino, Parigi, Chicago, Madrid, Lisbona, Venezia, Roma, Milano, Barcellona, Pechino, Shanghai). Dal 1990 al 1993 è stato direttore principale e consulente artistico dell’Orchestra di Roma della Rai, e dal 2006 al 2011 direttore musicale e consulente artistico dell’Opera National de Nancy et de Lorraine. Dal 2002 a oggi, è visiting professor presso la Guildhall School of Music and Drama di Londra.