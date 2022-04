Giovane in bicicletta investito da un’auto in via Manfredi

Giovane investito mentre era in sella alla sua bicicletta in via Manfredi a Piacenza. L’incidente è avvenuto in prossimità delle strisce pedonali, all’altezza della via di entrata del Parco della Galleana. Il diciannovenne era in compagnia di alcuni coetanei quando, per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia locale di Piacenza, è sopraggiunta una Fiat 500 – proveniente dalla rotatoria della Galleana e diretta verso il centro cittadino – che ha investito il giovane.

A causa dell’impatto il parabrezza è andato in frantumi e il ciclista è stato scaraventato a terra. Immediati i soccorsi, giunti sul posto con un’ambulanza della Croce Rossa e l’auto infermieristica del 118. Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto è stato trasportato per accertamenti al Pronto Soccorso dell’Ospedale Guglielmo da Saliceto: per il ferito alcuni traumi, ma fortunatamente le sue condizioni non sono gravi.