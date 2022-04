Giovani per Cugini “Sconcertante la richiesta di volontari per la mostra Klimt”

Nota stampa di Spazi Aperti e dei Giovani per Cugini sindaco

“Piacenza riparte con la cultura”. Un bello slogan, che ci auguriamo possa in futuro trasformarsi in realtà. Al momento, tuttavia, Piacenza si vede privata delle sculture di uno dei maggiori artisti italiani viventi a causa dell’incapacità dell’amministrazione comunale di trovarle un’adeguata sistemazione. Al momento, con sconcerto, leggiamo l’appello per la ricerca di volontari che lavorino alla mostra “Klimt, l’uomo, l’artista, il suo mondo”. È così che Piacenza riparte con la cultura?

Noi crediamo che per farlo davvero sia necessario valorizzare profondamente il nostro patrimonio e costruire attraverso di esso un progetto culturale ambizioso, di certo non abbandonando per un anno diciotto cavalli di Mimmo Paladino in un capannone. E crediamo che ripartire con la cultura significhi anche garantire la presenza nei musei di lavoratori qualificati e adeguatamente retribuiti, non cercare volontari cinque giorni prima dell’inaugurazione di una grande mostra. Il sicuro valore dei volontari non può infatti offuscare la necessità di investire sui tanti professionisti dei beni culturali, giovani e non solo, disposti a lavorare con passione e impegno per la valorizzazione della città, se pagati.

In Spazi Aperti ne parliamo da settimane, in Alternativa per Piacenza da mesi. La nostra città ha davvero bisogno di ripartire dalla cultura, sì, ma con una nuova amministrazione comunale, e con un nuovo sindaco.