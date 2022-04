“Giovani Resistenti”, ricco programma a Pontenure per il 25 aprile

Riprende quest’anno la manifestazione “Giovani Resistenti” organizzata dal Comune di Pontenure, da Anpi e dall’Associazione Ponte Rasta.

“Dopo 77 anni l’Europa rivive drammaticamente una guerra – ha detto Roberto Modenesi, assessore alla cultura del Comune di Pontenure – siamo di fronte ad uno stato aggredito e ritengo che l’unico auspicio sia che la diplomazia riesca riappacificare e ricucire i rapporti lesi. La democrazia è un valore fragile, che bisogna proteggere, anche attraverso manifestazioni di questo tipo”. “Come Anpi siamo orgogliosi che l’Amministrazione comunale pontenurese sia aperta e accolga questo genere di manifestazioni, a ricordo dei sacrifici messi in atto da chi ha lottato per la democrazia” – ha aggiunto Marco Cino, presidente Anpi della Sezione di Pontenure.

Il 23 aprile, alle ore 17 a Villa Raggio, Lara Meloni – in dialogo con Stefania Bonfanti – parlerà dei processi e delle condanne elevate a criminali fascisti originari di Pontenure all’indomani della fine del Secondo conflitto bellico, ripercorrendo alcuni passi del suo libro dal titolo “L’altra Giustizia – La Corte d’assise straordinaria dì Piacenza 1945/1947”. Sempre a Villa Raggio, alle 17, Verrà anche proposto un documentario audiovisivo dove sono state raccolte testimonianze di partigiani pontenuresi. Il 24 aprile, dalle ore 17:30 in Piazza Re Amato, musica dal vivo con i gruppi “Stiloz”, “Fire Night”, “I Malfattori” e i “Santa Maddalena” e, per l’occasione, verrà allestito un punto di ristoro. E sarà presente un banchetto di Anpi, con vendita libri sulla Resistenza, ove sarà possibile tesserarsi.

Il 25 aprile il momento istituzionale in Piazza Re Amato, alla presenza delle autorità locali e con letture dei ragazzi degli Istituti scolastico di Pontenure, con l’accompagnamento musicale della Banda Civica “Isacco Del Val- Pegorini” diretta dal maestro Luigi Del Matti. Il ritrovo è alle ore 9 davanti al Municipio in via Moschino, a piedi si giungerà in Piazza Re Amato. Alle 9:30 la funizione liturgica nella chiesa di San Pietro Apostolo. Alle 10:15 la deposizione della deposizione della corona d’alloro al monumento dei caduti. Sarà dato esito al discorso ufficiale del Sindaco Manola Gruppi e, a seguire, le letture degli scolari. Alle 10:45 il corteo si dirigerà al cimitero per l’omaggio di tutti i caduti nel corso delle guerre e verrà deposto un mazzo di fiori a ricordo di chi ha lottato per la patria e per gli ideali di libertà.