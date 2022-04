Giuliana Ceriati in Ucraina con la Croce Rossa: portate in Italia 84 persone fragili

“Un’esperienza impegnativa, ma che non dimenticherò mai”. Ha fatto rientro in Italia Giuliana Ceriati, Crocerossina del Comitato di Piacenza impegnata nei giorni scorsi nella seconda missione di evacuazione di civili in Ucraina condotta da Croce Rossa.

Un convoglio di 18 mezzi e una squadra di 51 operatori CRI, che hanno affrontato il viaggio da Roma a Leopoli per condurre in Italia un gruppo di 84 persone fragili che, grazie alla collaborazione con il Dipartimento di Protezione Civile, hanno trovato ospitalità e cure in diverse strutture specializzate del nostro Paese. Persone affette da gravi fragilità mentali – già evacuate due settimane prima da un centro di cure a Bakhmut, nella regione del Donetsk, una delle zone più colpite dai bombardamenti – arrivate a Leopoli dopo un viaggio lungo, difficile e pieno di incertezze.

Il convoglio di Croce Rossa è giunto ai confini dell’Ucraina dopo un viaggio di circa 23 ore, attraverso Austria, Repubblica Ceca e Ucraina: a quel punto, entrando in territorio di guerra, solamente il personale sanitario ha proseguito il viaggio issando sui mezzi la bandiera di Croce Rossa, come segno di neutralità. “Arrivati sul posto – ricorda Ceriati, originaria di Carpaneto e infermiera volontaria della Cri dal 1998- attraverso la Croce Rossa Ucraina abbiamo incontrato le persone che abbiamo poi portato in Italia: all’inizio sembravano spaventate e diffidenti nei nostri confronti, con il passare del tempo hanno imparato a conoscerci e siamo riusciti a conquistare la loro fiducia”. “E’ stata un’esperienza molto bella e impegnativa, abbiamo lavorato tanto, ma dal punto di vista umano non la dimenticherò mai”.

In occasione del suo rientro, Ceriati è stata salutata da Croce Rossa Piacenza che ha voluto incontrarla nella sede di viale Malta: “Un tributo importante ad una volontaria importante, che ancora una volta ha affrontato una missione in una zona di guerra – ha sottolineato il Presidente Alessandro Guidotti -. Da parte nostra un “grazie” enorme a Giuliana che, al pari di tanti uomini e donne di Croce Rossa, si spende ogni giorno dell’anno per aiutare chi soffre”. “E’ importante il lavoro che Croce Rossa Italiana sta svolgendo, sia in Ucraina ma soprattutto a livello locale – ha aggiunto il vice presidente Pilade Cortellazzi -. Sono tanti i profughi arrivati nella nostra città e insieme alle altre associazioni, coordinate dalla Prefettura, stiamo cercando di offrire loro l’accoglienza migliore”.

Foto 3 di 5









Presente all’incontro anche Corrado Sforza Fogliani, presidente esecutivo della Banca di Piacenza; l’istituto di credito ha promosso una raccolta fondi in favore della comunità ucraina colpita dalla guerra, somma destinata a Croce Rossa Piacenza impegnata nelle attività di accoglienza: “Croce Rossa – ha rimarcato – ha sempre saputo sviluppare persone davvero volontarie, portatrici di un soccorso spirituale che è altrettanto, se non più, utile di quello materiale e tecnico. Per questo dobbiamo essere grati a Croce Rossa e a tutte le persone che, per conto dell’associazione, testimoniano una spiritualità dal profondo significato”.