“Gli attori collettivi dello sviluppo del territorio” Tre seminari con l’Università Cattolica

“Gli attori collettivi dello sviluppo del territorio”. E’ questo il tema al centro dei tre appuntamenti organizzati dai corsi di Organizzazione di impresa e Marketing territoriale della facoltà di Economia e Giurisprudenza che si terranno all’Università Cattolica del Sacro Cuore a partire da domani 12 aprile, alle 10.30 in aula Delta, quando Vittorio Silva, Direttore Gen. Provincia di Piacenza e Alessandro Saguatti, Segretario Gen. Camera di Commercio di Piacenza, interverranno sul tema Enti locali e autonomie funzionali. Per partecipare al seminario clicca qui

Gli altri appuntamenti si terranno:

Giovedì 28 aprile h.8.30-9.30 in aula C, su Banche e credito, con Corrado Sforza Fogliani Presidente Comitato Esecutivo Banca di Piacenza e Pietro Coppelli, Condirettore Generale Banca di Piacenza. Per partecipare al seminario clicca qui

Giovedì, 5 maggio 2022 h.8,30-9,30 aula C, sul tema Associazioni di categoria, con Luca Groppi Direttore Confindustria Piacenza, Giacomo Ponginibbi e Andrea Paparo, Presidente e Direttore Confapi Industria Piacenza. Per partecipare al seminario clicca qui