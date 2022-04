“Gli ulivi della Val Tidone”, doppia escusione nel week end a Trevozzo e Pianello

La Val Tidone è nota per le sue dolci colline, costellate dai vigneti: tra un filare e l’altro fanno capolino gli ulivi, facendosi spazio sui versanti più soleggiati. “Gli ulivi della Val Tidone” è il titolo di una doppia escursione a piedi in programma nel week end che permetterà di conoscere da vicino i segreti di questa pianta, le sue caratteristiche e la sua storia.

Sabato 9 aprile (LOCANDINA) la camminata è organizzata dalla guida AIGAE Sara Botteri e prevede la partenza da Trevozzo di Alta Val Tidone risalendo passo a passo i dolci pendii fino ad arrivare a Sala Mandelli e facendo tappa all’azienda vitivinicola “La Torretta”, splendida tenuta dove ulivi e vigneti fanno da cornice e dove sarà possibile assaggiare l’olio prodotto dall’azienda stessa accompagnato da altre tipicità locali (€ 10 da pagare in loco). Escursione ad anello adatta a tutti di 6 chilometri e di circa 4 ore al netto delle soste: ritrovo ore 9 presso il centro commerciale “Il Nibbio” a Trevozzo di Alta Val Tidone e partenza ore 9:30. Tutte le informazioni dettagliate si trovano sull’evento Facebook oppure contattando direttamente la guida AIGAE Sara Botteri tramite i seguenti riferimenti: telefono 3405929455, email sarastillnova@gmail.com, oppure Facebook “Sarastillnova – Esperienze per Te”

Domenica 10 aprile (LOCANDINA) invece l’escursione è organizzata dalla guida AIGAE Mirna Filippi nell’ambito della annuale rassegna “Gusta Olio” che si svolgerà in alcune aziende della media collina valtidonese. Partenza da Pianello Val Tidone nella zona del cimitero, dove la dott.ssa Gloria Bolzoni, archeologa e direttrice del museo Archeologico della Val Tidone, parlerà dello sfruttamento del nostro territorio nell’antichità. Successivamente si partirà alla volta del Podere Canova, azienda vitivinicola che ha intrapreso l’olivicoltura con la produzione di un olio dal sapore speciale: dall’azienda sarà possibile ammirare la Rocca d’Olgisio e la Valle del Chiarone. Presso il podere, nell’ambito della manifestazione “Gusta Olio”, sarà possibile degustare l’olio e altre tipicità locali (costo € 10). L’escursione proseguirà verso il podere Santa Giustina e il caratteristico borgo di Arcello con una veduta unica e molto suggestiva. Ritrovo Ore 9 presso parcheggio antistante il cimitero di Pianello Val Tidone e partenza ore 9:45 dopo incontro con la dott.ssa Gloria Bolzoni. L’iscrizione obbligatoria deve pervenire entro Venerdì 8 Aprile e l’escursione si svolgerà con un numero limitato di partecipanti: tutte le informazioni dettagliate si trovano sull’evento Facebook oppure contattando direttamente la guida AIGAE Mirna Filippi tramite i seguenti contatti: telefono 3923267010 oppure tramite email filippimirna@gmail.com.

Per entrambe le escursioni la quota di partecipazione è di € 13 per gli adulti, € 8 minori di 18 anni e gratis per i minori di 12 anni. Entrambe rientrano nel circuito di escursioni “Val Tidone Lentamente – Ripartiamo dalla Val Tidone” organizzato da guide AIGAE in collaborazione con l’associazione “Sentiero del Tidone APS”. Tutte le escursioni di “Val Tidone Lentamente” sono a numero chiuso e rispetteranno le normative anti-assembramento: il calendario aggiornato ed ufficiale è presente sul nuovo sito www.sentierodeltidone.eu.