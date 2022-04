“Grazie ai volontari durante l’emergenza covid: pronti ad aiutare con il sorriso”

L’Azienda Usl di Piacenza ha consegnato una pergamena di ringraziamento a tutte le associazioni e partner che hanno supportato le attività di accoglienza sul territorio in occasione dell’emergenza Covid19, come ad esempio, nelle Case della Salute e ambulatori di prossimità per le vaccinazioni.

A prendere parte alla premiazione, Andrea Contini direttore assistenziale dell’Ausl, Gabriella Di Girolamo, dirigente delle professioni sanitarie e, tra gli altri, anche Annamaria Andena, responsabile per il distretto di Piacenza della medicina territoriale. “E’ un riconoscimento a tutti volontari, un mondo importante, che ci hanno accompagnato in un momento difficile – ha detto Contini -, accogliendo gli utenti con un sorriso. E’ stato importantissimo”. “Un ringraziamento doveroso a chi ci ha seguito, durante la prima fase del covid e durante la campagna vaccinale – aggiunge Di Girolamo -, sono sempre stati al nostro fianco, disponibili nel momento del bisogno. I volontari si sono fatti in quattro per aiutarci, nelle sedi vaccinali e negli ambulatori di prossimità, così come in occasione delle vaccinazioni pediatriche, per affiancarci in un momento delicato per i più piccoli”.

Ecco i premiati: Carabinieri in congedo Alta Val Tidone, Auser Alta Val Tidone, protezione Civile Tidone e Tidoncello, Avo sezione di Castelsangiovanni, Auser di Ziano, Lisa Porcari, Croce Rossa Italiana sede di Rottofreno, Croce Rossa Italiana sede di Pianello, Croce Rossa Italiana sede di Podenzano, Anpas Val Tidone Val Luretta, Auser di Gropparello, Gruppo Alpini di Carpaneto, Anpas Val Vezzeno di Gropparello, Proloco di Carpaneto, Commercianti di Carpaneto, Gruppo motociclisti Pistoni Tonanti, Assistenti Civici dell’Unione Val Nure Val Chero, Gruppo Vega dell’Unione Val Nure Val Chero, Avo Piacenza, Operatori del Sorriso della Croce Rossa di Piacenza, Rotary Club del Gruppo Piacentino, Avis di Fiorenzuola D’Arda, Avis di Lugagnano, Gruppo Alpini di Bettola, Gruppo Alpini di Farini, Gruppo Alpini di Groppallo, volontari della Protezione Civile Barbari di Pradovera, Anpas Val Nure, Croce Rossa Italiana sede di Farini, Gruppo Alpini di Vigolzone, Gruppo Alpini di Pontedellolio, équipe Coda Bianca e Code Nere.