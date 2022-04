Gruppo Piacentino

Premio al sorriso e all’operato dei volontari Rotary del Gruppo Piacentino, insieme a quelli di tante altre associazioni di volontariato, nella lotta al Covid: dall’accoglienza negli hub vaccinali e negli ambulatori di prossimità all’aiuto alla compilazione dei moduli, all’assistenza vera e propria e all’intrattenimento dei vari (e tantissimi) pazienti.

Il “premio” è un pezzo di carta ma vale tanto. È la testimonianza di un prezioso impegno, di tutto il tempo donato a fianco degli operatori sanitari durante l’emergenza Covid. E’ un grazie di cuore, scritto su pergamena, che mercoledì 13 aprile – nella Sala delle Colonne dell’Ospedale – gli operatori sanitari dell’Ausl di Piacenza hanno voluto consegnare a tutte le associazioni e ai partner – tra cui i volontari del Gruppo Piacentino dei 7 Rotary e 2 Rotaract Club – che li hanno supportati nei momenti critici della pandemia, anche con la loro presenza nelle Case della Salute del territorio, negli hub vaccinali e negli ambulatori di prossimità.

Un momento fortemente voluto, come racconta la direttrice delle professioni sanitarie dell’Ausl Gabriella Di Girolamo, per ringraziarli profondamente. “Si sono davvero fatti in quattro – commenta – tutte le volte che li abbiamo chiamati, spesso con poco preavviso, sono sempre stati al nostro fianco”. “Dobbiamo ringraziarli per il loro sorriso – aggiunge Andrea Contini, direttore assistenziale – con cui hanno accompagnato gli utenti all’interno dei percorsi di cura”.

“Per noi non è un semplice pezzo di carta, ma qualcosa che attesta la grande sintonia che si è creata tra tutti i nostri volontari e il personale dell’Ausl nel supportaro in momenti che per noi sono stati di grande e profonda crescita in tutti i sensi – dice Maria Grazia Sabato, responsabile dell’iniziativa e dell’accordo sancito tra Rotary e Ausl (in collaborazione con l’Avv. Claudio Cambedda del Distretto Rotary 2050) e coordinatrice del gruppo di Volontari – Abbiamo ricevuto più che dato, soprattutto da tutti i pazienti che abbiamo assistito nei primi momenti in cui l’organizzazione si costruiva insieme, man mano, in un percorso, come quello delle vaccinazioni massive, nuovo per tutti. Il contatto con le persone, soprattutto bambini e anziani, ci ha arricchiti profondamente”.

“Ci tengo a precisare che il nostro gruppo di volontari è costituito non solo da Rotariani, ma anche da amici che si sono avvicinati al mondo Rotary proprio attraverso questo fantastico slancio di solidarietà e di generosità, di aiuto e di collaborazione messi a disposizione della collettività in un periodo di evidente emergenza”.