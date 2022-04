Green pass, Fiazza (Pd) sulla risoluzione di FdI “La toppa è peggio del buco”

“La toppa è peggio del buco, vien da dire leggendo la “giustifica” imbastita da Fratelli d’Italia”. Così il capogruppo Pd a Piacenza Christian Fiazza commenta la risoluzione sul green pass presentata (e poi ritirata) dai consiglieri FdI Sara Soresi e Nicola Domeneghetti.

“In effetti – aggiunge Fiazza in una nota – non si è trattato tanto di una spaccatura ma dell’ennesima crepa nella maggioranza di centro-destra. I fatti sono chiari: la risoluzione presentata da due consiglieri del gruppo di Fratelli d’Italia è stata frettolosamente ritirata dagli stessi quando è apparso chiaro che non avrebbero potuto contare sui voti di tutti i loro alleati. A chi sosteneva in aula che l’obbligo di controllo del Green pass fosse ormai soltanto un peso inutile imposto agli esercizi pubblici dal Governo, il Pd, unitamente alle altre forze di centro-sinistra, ha ricordato che se siamo nella condizione in cui siamo oggi è proprio per la ferma determinazione di far rispettare la legge sul Green pass, super o normale che sia. Chi si dimentica questo si dimentica anche di tutto il dolore e la paura che i piacentini hanno sofferto arrivando a detenere i tristi primati che ben conosciamo. Il tentativo di far ricadere su altri, identificati nella sinistra, i problemi interni alla coalizione che sostiene l’attuale sindaco, sembra davvero una misera scappatoia”.