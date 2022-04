Guerra in Ucraina, su Morfasso Tv uno speciale con Toni Capuozzo

Appuntamento speciale su Morfasso Tv per martedì prossimo, 5 aprile, alle 20.30 per il collegamento con lo scrittore e giornalista Toni Capuozzo. Gian Francesco Tiramani intervisterà lo storico inviato di guerra sul suo ultimo libro “Balcania”, che è andato in ristampa dopo solo una settimana dalla sua pubblicazione e sulle questioni più di attualità collegate al conflitto in Ucraina.

“Balcania” è un libro che viaggia sul filo dei ricordi dell’autore, che per dieci anni ha seguito da inviato per la televisione i conflitti della ex Jugoslavia. C’è lo stupore di una guerra europea, sotto casa, e il tentativo di trasformare le notizie, destinate a durare poche ore, in racconti capaci di spiegare una guerra meglio di tante analisi geopolitiche. Al cuore del libro, la narrazione dell’assedio, con la morte quotidiana, le strategie di sopravvivenza, i giardini trasformati in cimiteri, l’ospedale psichiatrico come unico luogo inevitabilmente multietnico della Bosnia. Trent’anni dopo è inevitabile chiedersi a che cosa sia servito tanto dolore…

Capuozzo è regolarmente ospite in molti talk show nazionali proprio perché è uno dei più grandi conoscitori dei conflitti e dei popoli interessati e perché gli è riconosciuta unanimemente una rara onestà intellettuale, soprattutto nell’affrontare temi sempre molto divisivi. Nelle ultime settimane sta partecipando a diversi incontri (con centinaia di presenze), con un calendario così fitto di presentazioni e partecipazioni che le prime nuove date utili sono ad ottobre prossimo. Per questo, grazie all’amicizia che lo lega alla terra piacentina, si è reso disponibile per un incontro “virtuale” grazie a Morfasso TV.

Le persone interessate potranno anche porre domande allo stesso Capuozzo inviando, entro la mattinata di martedì 5 aprile, un messaggio WhatsApp al n. 371 351 0682.