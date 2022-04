“Ho fatto la guerra e oggi sono contro la guerra”

Il partigiano Abele racconta la sua storia su Rai Tre, al Telegiornale dell’Emilia Romagna. L’inviata Giulia Bondi ha raggiunto Renato Cravedi, 95 anni, nella sua casa di Gossolengo, e lo ha intervistato sull’anno trascorso tra le fila della Resistenza sull’Appennino piacentino, prima il Val Nure e poi in Val Trebbia e Val Luretta. Dove, il 16 aprile del 1945, prese parte alla battaglia al castello di Monticello. E il partigiano Abele non si sottrae neppure a una domanda sull’attualità dell guerra in Ucraina. Di seguito il video:

IL VIDEO DEL SERVIZIO DI RAI TRE