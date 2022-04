I capolavori della Ricci Oddi vanno sui social: 15 ‘pillole’ video a portata di smartphone

La Galleria Ricci Oddi diventa sempre più social con il progetto “InstaGROm”: 15 “pillole” video (GUARDALI SU YOUTUBE) della durata di poco più di un minuto dedicate ad alcune delle opere più rappresentative della pinacoteca.

L’iniziativa, sostenuta dal bando “Piacenza riparte con la Cultura”, è stata illustrata nella mattinata del 29 aprile presso la Galleria Ricci Oddi: sono intervenuti l’assessore alla Cultura Jonathan Papamarenghi, la direttrice della Galleria Ricci Oddi Lucia Pini, gli autori dei video Roberto Dassoni e Laura Bonfanti, in rappresentanza dell’associazione Coming Out, unitamente a Paolo Molinaroli, direttore generale dell’azienda Musetti Caffè che, come l’Amministrazione comunale, ha supportato il progetto. Presente al lancio del progetto anche una classe dell’istituto Romagnosi.

Destinati alla diffusione online e alla condivisione sui social, i video sono prodotti in versione italiana e inglese – con la voce narrante dell’attrice Carolina Migli Bateson – e saranno consultabili anche durante la visita in Galleria inquadrando un Qr code collocato in prossimità dell’opera. L’intento promozionale si affianca così all’approfondimento didattico, fornendo al visitatore uno strumento pensato per un’ampia fascia di pubblico. Le clip, accomunate da un unico format, quadrato e tipicamente social, saranno pubblicate sulle pagine social della Galleria (Instagram e Facebook) con cadenza settimanale dando il via a una libera esplorazione della raccolta, affidata a una selezione d’opere volutamente divagante, che alterna autori quali Pelizza da Volpedo, Umberto Boccioni, Giovanni Boldini, Carlo Carrà, Stefano Bruzzi e Luciano Richetti. Senza dimenticare, ovviamente, Ritratto di Signora di Gustav Klimt.

“Il bando Piacenza riparte con la Cultura si era imposto di dettare la ripartenza della città attraverso la cultura – ha spiegato Papamarenghi -. Questo è uno dei progetti che è arrivato più in alto, un’iniziativa che valorizza uno spazio che continua a stupire. In questo percorso si vede il grande slancio della Galleria in questo momento”. “I social sono una grande opportunità – le parole della direttrice Pini -. Questo progetto è una sorta di “assaggio” delle opere della Galleria, come bersi un espresso. E’ l’inizio di un percorso che speriamo possa diventare sempre più ricco di proposte affinché questo luogo sia sempre più apprezzato”.

“Credo tantissimo in progetti di innovazione come questo, che sfruttano le nuove tecnologie per diffondere arte – ha detto Paolo Molinaroli di Musetti -. Il privato deve aiutare il pubblico per sfruttare queste nuove opportunità: si tratta di un primo passo fondamentale per divulgare fuori da Piacenza le eccellenze del territorio”.