“I Giovedì della Basilica”: al via con il Premio Battaglia il ciclo di conferenze

Si aprirà giovedì 21 aprile il ciclo di conferenze “I Giovedì della Basilica” che – nell’ambito del ricchissimo programma messo in campo dalla Comunità francescana e dalla Banca di Piacenza per celebrare i 500 anni dalla posa della prima pietra di Santa Maria di Campagna – ci accompagnerà fino al 13 aprile del 2023.

Nella Sala del Duca della Basilica, alle 18, il condirettore generale della Banca Pietro Coppelli presenterà la 36ª edizione del Premio Francesco Battaglia (istituito nel 1986 per onorare la memoria di colui che fu tra i fondatori e presidente dell’Istituto di credito di via Mazzini). Gli studenti universitari (delle sedi di Emilia Romagna, Liguria e Lombardia) quest’anno si potranno cimentare in una ricerca sul tema “I 500 anni dalla posa della prima pietra di Santa Maria di Campagna e il ruolo della Basilica nella storia di Piacenza”.

La partecipazione è libera (precedenza ai Soci e ai Clienti della Banca). Per motivi organizzativi, la prenotazione è obbligatoria (relaz.esterne@bancadipiacenza.it – tf 0523 542357).