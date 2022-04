I ministri Guerini e Garavaglia in S. Maria di Campagna per i 500 anni della basilica

In occasione delle Celebrazioni per la posa della prima pietra della Basilica di Santa Maria di Campagna, sono arrivati domanica a Piacenza il Ministro della Difesa Lorenzo Guerini e il Ministro del Turismo Massimo Garavaglia. Per oggi è prevista, come noto, alle 11, la Messa solenne in Basilica e, alle 12, l’inaugurazione della Mostra degli Antifonari nella Sala della Biblioteca del Convento (rimarrà aperta fino all’8 aprile su prenotazione; tf. 0523 542357).

In precedenza il Ministro Garavaglia ha visitato la sede dell’Unione Commercianti, dove ha preso parte ad una assemblea sui problemi del settore. Durante la giornata presteranno servizio anche gli Alpini, gruppo di Piacenza.