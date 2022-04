I piacentini Paganini e Tedeschi al Rally Team 971 storico

Ci saranno anche i piacentini Renato Paganini e Ruggero Tedeschi (Scuderia Efferre) alla 14esima edizione del Rally Team 971 storico, in programma domenica 3 aprile a Settimo torinese. Con il #223 faranno parte della trentina di vetture della gara storica e utilizzeranno l’Opel Ascona nel secondo raggruppamento.

Le novità nel percorso riguardano soprattutto la prova speciale di Robella, dove rispetto alla passata edizione sono state apportate alcune modifiche sostanziali che rendono questo parziale, lungo quasi quindici chilometri, più interessante. La partenza sarà posizionata a Camorano e si transiterà da Verrua Savoia. Il Riordino resta come in passato da Cavagnolo. Come detto il Parco Assistenza e la Pedana di Partenza e Arrivo saranno allestiti a Settimo Torinese.

Renato Paganini, al debutto stagionale sull’Ascona storica, correrà per la priva volta con Ruggero Tedeschi.