“I racconti dell’arte”, appuntamento a Palazzo XNL con Sergio Gaddi

Appuntamento mercoledì 27 aprile, alle 17.30, all’auditorium XNL – Piacenza Contemporanea, con l’avvincente narrazione artistico-teatrale del ciclo “I racconti dell’arte” promosso da Generali Italia: Sergio Gaddi, curatore di mostre, consulente di progetti culturali e divulgatore (volto noto di Unomattina Estate su Rai 1), condurrà i presenti in un appassionante approfondimento che permetterà di conoscere meglio il contesto culturale e artistico di cui la mostra “Klimt. L’uomo, l’artista, il suo mondo” è espressione.

I racconti dell’arte sono un prezioso progetto di storytelling che Arthemisia, con il sostegno di Generali Italia, abbina alle rassegne artistiche più importanti organizzate in Italia, permettendo a un’ampia platea di scoprire e comprendere meglio tutte le sfaccettature connesse alle opere esposte: “Al valore scientifico della mostra – spiega l’assessore Papamarenghi – abbiamo voluto aggiungere anche l’aspetto divulgativo, pertanto questi incontri che prenderanno il via mercoledì, per coinvolgere successivamente anche gli istituti d’arte e le scuole della città, rappresentano un tassello importante affinché lo sguardo attorno alla mostra sia davvero a 360 gradi”. Aggiunge: “Un modo nuovo anche per noi piacentini per scoprire con stupore e con coinvolgimento la storia dell’autore del nostro famosissimo dipinto. Siamo dunque orgogliosi che questa bella iniziativa di grande successo ovunque è stata portata, approdi ora a Piacenza a corredo della mostra in corso, accompagnando chi vorrà partecipare in un viaggio ideale nella storia dell’arte del primo ‘900, attraverso la vita, il percorso creativo e le collaborazioni instaurate da Gustav Klimt con gli artisti del suo tempo”.

La partecipazione è gratuita, sino ad esaurimento dei posti disponibili. Occorre prenotare obbligatoriamente, per ragioni organizzative, attraverso la pagina web al link https://bit.ly/RACCONTI-GENERALI-KLIMT-PIACENZA. L’evento si terrà nel rispetto delle normative vigenti, richiedendo l’uso della mascherina e il possesso di green pass base.

L’assessore Papamarenghi esprime infine particolare soddisfazione per la grande adesione manifestata dalle scuole, cui sarà riservato un ulteriore incontro nella mattinata di giovedì 28: già oltre 130 le iscrizioni raccolte in pochi giorni, a partire dai licei Cassinari e Colombini.