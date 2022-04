I risultati del weekend del settore giovanile del Piacenza Calcio – La Primavera esce dai play off con una sconfitta anche nella gara di ritorno contro la Giana Erminio che al “Rubini” si impone per 0-3. Anche l’Under 17 e Under 15 del Piace hanno affrontato le formazioni giovanili della squadra di Gorgonzola: i ragazzi di Giacobone tornano dalla trasferta con zero punti visto l’1-0 a favore dei padroni di casa incassato nel finale del match; la squadra guidata da Bertolini fa invece bottino pieno grazie all’1- 3 deciso dalle reti di Macchitella, D’Angelo e Savoretti. Perdono anche l’Under 17 femminile e l’Under 15 femminile rispettivamente 0-3 contro l’Imolese e 3-1 sul campo del Sassuolo. Infine sconfitta anche per l’Under 14 che incassa il 4-2 per mano del Bologna.

PIACENZA CALCIO – GIANA ERMINIO 0-

PIACENZA: Galletti, Cloralio, Ruiz (75’ Fedeli), Villoni, Baia, Ghisoni, Russo (67’ Dalcerri), Riva, Grossi (57’ Compaore), Ziliotti (67’ Fermi), Hrom (45’ Campanati). All.: Tretter.

GIANA ERMINIO: Ariesi, Manzoni, Bassani, Ghilardi (70’ Grassia), Bai, Colombara, Brambilla (70’ Parietti), Gorghelli (85’ Borracino), Villa (80’ Gaddi), Virgillito, Pala (80’ Bariselli). All.: Chiappola.

Marcatori: 55’ e 68’ Gorghelli, 76’ Pala

UNDER 17

GIANA ERMINIO – PIACENZA CALCIO 1-0

GIANA ERMINIO: Magni, Pecchia, Francolini, Tasca, Grassia, Mereu, Hu, Bernardini, Turrisi (84’ Osagie), Molteni (57’ Peverini), Ronchi (91’ Mbaye).

PIACENZA CALCIO: Fossati, Piacentini, Napoletano, Gandolfi, Carollo (88’ Bonafè), Riccardi, Ghilardotti (45’ Cabella), Sollini (81’ Monaco), Mattioli, Napolitano (71’ Salsa), Dalcerri (71’ Lambri). All. Giacobone

MARCATORI: 83’ Ronchi.

UNDER 17 FEMMINILE

PIACENZA CALCIO – IMOLESE 0-3

PIACENZA CALCIO: Bellani, Bozzetti, Tanzi, Bottini, Bono, Vallavanti, Riva, Indelicato, Chiesa, Younis, Garbazza S., Garbazza E., Bartoletti, Rancati, Lomi, Napolitano. All. Imprezzabile

UNDER 15

GIANA ERMINIO – PIACENZA CALCIO 1-3

GIANA ERMINIO: Sala, Passoni, Muntoni, Andreoni, Triberti, De Nicola, Sandre, Brambilla, Lucifalo (35’ Zerla), Biffi, Anice (50’ Pascale). All. Villa

PIACENZA CALCIO: Muzio, Serdani (35’ Granata), Parmesani, Maserati, Costantini, Delmiglio, Curti (66’ Savoretti), Rossi, Macchitella, Velardi (48’ Ciotola), D’Angelo (48’ Riboni). All. Bertolini

MARCATORI: 11’ Macchitella, 28’ D’Angelo, 49’ Andreoni, 69’ Savoretti.

UNDER 15 FEMMINILE

SASSUOLO – PIACENZA CALCIO 3-1

PIACENZA CALCIO: Inzani, Fioretti, Uruci, Perazzoli, Mattaliano, Vezzulli, Piselli, Sanfilippo, Ferrari, Fornari,

Fenogurito, Covati, Atria, Gemelli, Soprani. All. Luzi

MARCATORI PIACENZA: Ferrari

UNDER 14

BOLOGNA – PIACENZA CALCIO 4-2

BOLOGNA: Cacciamani, Igbinigun, Rondinelli, Pantaleoni, Capece, Briguglio, Pizzirani (62’ Mascolo), Tourè (58’ De Pace), Groza (53’ D’Alessandro), Cambrini (62’ Tomba), Zampardi (62’ Notaro). All. Bertacchi

PIACENZA CALCIO: Ticchi, Simeone (36’ Spelta), Cavalli (36’ Terzi), Muzio, Asciano (62’ Prati), Pizzi, Demartini (53’ Papamarenghi), Carrettoni, Capurso (53’ Hohota), Desiderato (41’ Vitale), Herzuah (62’ Martorelli). All. Chierici

MARCATORI: 1’ Groza, 7’ Cambrini, 12’ Carrettoni, 17’ Zampardi, 34’ Demartini, 58’ Pizzirani.