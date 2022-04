Il 2 maggio Ugl apre le porte della sede di Piacenza

Il sindacato Ugl, lunedì 2 maggio dalle ore 9 alle 21, apre le porte della propria sede di via Monticello 3 a Piacenza. L’iniziativa è organizzata organizzato dalla Segreteria di Piacenza del sindacato.

“Gl’impegni incessanti, di natura sindacale – spiegano -, non consentono a volte di ritagliare spazi di “comunità” tra gli associati e limitano alla stringente necessità quelli di comunicazione con il vasto mondo di persone che ci seguono, pur non associati, e che magari hanno necessità di conoscerci meglio o hanno bisogno di un’occasione per aderire alla nostra Organizzazione”.

“Il prossimo 2 maggio ci fermeremo per un giorno ma tutti insieme ed insieme a chi vorrà venirci a trovare. Nel pomeriggio avremo in collegamento, per un saluto, il Segretario Generale Paolo Capone ed i Vice Luca Malcotti e Luigi Ulgiati. Tutti sono benvenuti nella sede UGL di Piacenza, anche per brindare al nuovo ciclo annuale che comincia, come sempre, il giorno successivo della Festa dei Lavoratori”.