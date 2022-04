All’Isii Marconi il diritto del lavoro si impara in classe

Dare ai ragazzi, che si stanno per affacciare sul mondo del lavoro, qualche strumento in più per potersi orientare tra tipologie contrattuali, opportunità professionali e ovviamente tutele e diritti dei lavoratori. Questa la finalità del ciclo di incontri rivolto agli studenti delle classi quinte, promosso dall’Isii Marconi di Piacenza in collaborazione con l’università Cattolica, l’Ispettorato del Lavoro, il mondo del sindacato e i rappresentanti dei professionisti piacentini.

Il programma, dal titolo “Diritto del lavoro e dintorni”, è stato presentato dalla dirigente scolastica dell’Isii Marconi, Adriana Santoro, insieme alle docenti Angela Opizzi e Raffaella Bellocchi, e alla docente dell’università Cattolica Francesca Tobia De Michiel. “Anche questa – ha detto la dirigente Santoro – è attività di orientamento, anche se indetto. Servirà ai ragazzi per capire quali siano le loro attitudini, per orientarsi nel modo migliore possibile”.

Gli incontri si terranno alla mattina, dal 4 al 2 maggio, in aula magna e presso l’auditorium dell’istituto. Interverranno Marco Carini, sindacalista Cgil (“Il lavoro- compiti e ruolo del sindacato”); Enrico Corti, segretario Comunale (“L’Azienda Pubblica”); Francesca Tobia De Michiel, docente diritto del lavoro della Cattolica (“Lavoro e persona. Tra esigenze di tutela e istanze di flessibilità”); Alberto Dosi – Amministratore delegato di Assiteca Piacenza, Responsabile della Sezione Credito e assicurazioni di Confindustria (“Stage e tirocinio nelle aziende: la legge e l’assicurazione”); Claudia Gnocchi, dirigente sindacale Cisl (“Il lavoro: compiti e ruolo del sindacato”); Luca Grassini – Avvocato cassazionista, civilista e giuslavorista (“Stage e tirocinio nelle aziende: la legge e il contratto”); Alfio Rabeschi – Funzionario della Protezione Civile della Regione Emilia Romagna (“La gestione delle emergenze nel sistema di Protezione Civile in Emilia Romagna”); Mauro Sartori — Responsabile Processo Legale dell’Ispettorato del lavoro di Piacenza (“Il lavoro: compiti e ruolo dell’Ispettorato del Lavoro”); Elisabetta Tinelli Dirigente degli Affari Generali e Legali Azienda Usi di Piacenza (“Privacy, dati, trattamento e tutele nell’ordinamento italiano”); Francesco Timpano – Professore ordinario Politica economica presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore e Direttore del Centro studi di Politica economica e monetaria(“Le politiche per la promozione dello startup”); Emanuela Torrigiani – Dottore agronomo, specialista in fitopatologia, libero professionista e docente al Politecnico di Milano (“I servizi ecosistemici delle infrastrutture verdi”); Massimo Toscani, notaio di Piacenza (“Funzione Notarile e tutela nella circolazione dei beni”); Federico Trabucchi, Agente Capo Procuratore della Reale Mutua Ass.ni, Agenzia di Piacenza (“L’importanza delle Assicurazioni”); Raffaele Veneziani – Avvocato – Direttore generale del Consorzio di Bonifica di Piacenza (“La PA: mostro burocratico o opportunità di futuro?”).