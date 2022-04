Il Fiorenzuola scende in campo con l’associazione “Amici del Cane”

U.S. Fiorenzuola scende in campo con Associazione Amici del Cane – Fiorenzuola d’Arda – U.S. Fiorenzuola 1922 comunica che nella giornata di domenica 10 aprile verrà organizzata l’iniziativa ”Facciamo Squadra per il Canile di Fiorenzuola d’Arda” in collaborazione con il Comune di Fiorenzuola d’Arda e Associazione Amici del Cane. Nei minuti appena antecedenti l’inizio della sfida tra i rossoneri ed il Sudtirol F.C. sul manto del Velodromo Pavesi di Fiorenzuola d’Arda sfilerà una squadra di 11 amici a quattro zampe (cani del canile di Fiorenzuola d’Arda), con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico al fine dell’acquisto di nuove cucce coibentate per il canile.

La gara, valevole per la 35° Giornata del Campionato Serie C Girone A – Lega Pro 2021/2022, vedrà il suo fischio d’inizio domenica 10 aprile 2022 alle ore 14.30. Spazio dunque all’Associazione Amici del Cane, che scenderà in campo prima delle squadre e della terna arbitrale con il suo team composto da: Alf, Benito, Brad, Gimbo, Janis, Lucio, Minnie, Pierugo, Roger, Sasha, Tobia. Durante tutta la giornata sarà inoltre presente uno stand informativo all’entrata della Tribuna Coperta dove sarà possibile parlare con i volontari ed effettuare le donazioni per l’Associazione Amici del Cane. Al termine della gara, verrà svolta una presentazione artistica da parte del pittore Gianfranco Asveri, che metterà all’asta per l’iniziativa una delle sue opere.

Gianfranco Asveri è nato nel 1948 a Fiorenzuola d’Arda, in provincia di Piacenza. Dopo il diploma in materie tecnico-scientifiche, nel 1969 sceglie di dedicarsi alla pittura, trovando nell’arte una ragione di vita. Da anni vive e lavora ai Gasperini, sulle colline piacentine, in compagnia dei suoi cani. Dopo un periodo iniziale in cui si è espresso con un linguaggio figurativo tradizionale, a partire dagli anni Ottanta la sua pittura è approdata a un gesto più istintivo e personale, ricco di colore e di materia, vicino all’espressionismo dell’Art Brut. Definito tra i 10 pittori italiani emergenti dal quotidiano Il Sole 24Ore, ha ottenuto consensi di pubblico in numerose mostre personali in Italia e all’estero.

L’iniziativa, organizzata da U.S. Fiorenzuola ed avvallata da Lega Pro, sarà solo l’ultimo degli step organizzati dalla società valdardese in materia di sensibilizzazione al tema. Mercoledì 23 marzo è stata aperta ufficialmente una campagna Online a livello digital, con piattaforma di atterraggio il sito di crowdfunding GoFundMe attraverso una campagna dedicata. Venerdì 8 aprile la squadra si è recata presso il Canile di Fiorenzuola d’Arda dove ha potuto familiarizzare con gli amici a 4 zampe, in un pomeriggio dal grande valore simbolico che ha proseguito l’idea di essere presenti nella città di Fiorenzuola d’Arda da parte della società di calcio nell’anno del Centenario.

Nicoletta – Presidente Associazione Amici del Cane Fiorenzuola: ”Le cucce coibentate che verranno acquistate ci aiuteranno soprattutto nella gestione del freddo durante l’inverno. Saranno cucce dotate di lampade riscaldanti che consentiranno di accudire i cani soprattutto nella stagione invernale. Ad oggi all’interno del Canile di Fiorenzuola ci sono circa 30 cani, tutti curati da due operatrici ed una quindicina di volontari che collaborano stabilmente con noi. Colgo l’occasione per ringraziare U.S. Fiorenzuola e il Comune di Fiorenzuola d’Arda per aver organizzato questa iniziativa.”

Luca Tabbiani – Allenatore U.S. Fiorenzuola: ”Credo che questa iniziativa sia una bella cosa sia per gli animali che per la Città di Fiorenzuola. E’ sempre bello quando si riesce a fare del bene agli animali grazie all’aiuto di volontari come quelli che ho visto dell’Associazione Amici del Cane Fiorenzuola. Io personalmente ho adottato il mio cane nel canile di Genova, per cui conosco il lavoro che è alle spalle di questo gruppo di volontari nel passaggio dalla sistemazione in canile fino a trovare una famiglia che possa accudire i cani.”

Romeo Gandolfi – Sindaco Fiorenzuola d’Arda: ”Il nostro canile è un fiore all’occhiello di Fiorenzuola in quanto è gestito da una grande squadra, l’Associazione Amici del Cane di Fiorenzuola. Aver affidato a loro il nostro canile sta dando grandi frutti, e la collaborazione con l’U.S. Fiorenzuola, che sta dando lustro alla città con i suoi risultati in campionato, è un altro passo di assoluta importanza.”

La raccolta fondi GoFundMe ”Facciamo Squadra per il Canile di Fiorenzuola” è ancora aperta al seguente link – https://www.gofundme.com/f/facciamo-squadra-per-il-canile-di-fiorenzuola