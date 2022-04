Il giornalista Domenico Quirico domenica ospite al Cinema Jolly

Il giornalista Domenico Quirico, noto per i suoi reportage dalle zone di guerra, sarà ospite domenica 10 aprile (ore 10) al Cinema Jolly di San Nicolò per parlare del docufilm “Il Fronte Interno – Un viaggio in Italia“.

All’incontro aperto al pubblico – moderato da Piero Verani, presidente dei Cinemaniaci – sarà presente anche la regista Paola Piacenza. Al termine sarà offerta ai partecipanti pizza appena sfornata.

IL FILM – “Il Fronte Interno” è stato presentato alla 39a edizione del Torino Film Festival, nella sezione TFFdoc/noi. Un viaggio di 110 minuti tra Milano, Aosta, Torino e Palermo in compagnia del giornalista Domenico Quirico, alla ricerca dei “fronti caldi” del nostro Paese. Realizzata e diretta dalla filmmaker e giornalista Paola Piacenza, la pellicola è un reportage sulla povertà, quella visibile e quella che non ci si aspetterebbe, in territori spesso dimenticati dalle statistiche dove uomini e donne cercano faticosamente di tirare avanti, aiutati e supportati da operatori sociali, insegnanti o religiosi nell’affrontare quotidianamente il problema della sopravvivenza, resa ancor più drammatica dall’emergenza sanitaria provocata dal Covid.