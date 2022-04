Il Pd presenta la sua lista. “Candidati giovani ed espressione di tante realtà”

“La nostra lista è espressione di tante realtà del territorio: tra i nostri candidati ci sono prefessionisti, rappresentanti del mondo del volontariato e della cultura, dello sport e della scuola”. Così la segretaria cittadina Renza Malchiodi presenta la lista del Partito Democratico, a sostegno della candidatura di Katia Tarasconi alle prossime elezioni amministrative del 12 giugno.

“Su 32 candidati, 13 hanno meno di 40 anni – continua Malchiodi, durante la presentazione nel point elettorale di Katia Tarasconi -, e 4 invece si candidano come indipendenti. Cosa che ci fa molto piacere, perché significa che il nostro partito è considerato così aperto da poter fare questa scelta. Il nostro programma ha al centro la relazione, la partecipazione, la cura e l’equità”.

Accanto alla candidata sindaco, erano presenti i capolista Paola De Micheli, Christian Fiazza e Paola Gazzolo, insieme agli altri candidati alle elezioni, e il segretario regionale del Pd Luigi Tosiani.

“È il momento di riprenderci la città e ripartire dopo 5 anni di immobilismo assoluto – dice Paola De Micheli -. Il Pnrr per Piacenza consente di mettere a bilancio molte risorse per investimenti, con obiettivi coerenti come la lotta alle disuguaglianze, transizione eco e digitale. L’ha voluta il Pd, questa stagione degli investimenti dentro l’Europa: avremo opere pubbliche finanziate con il debito fatto grazie ad altri paesi. Ci sono occasioni che Piacenza non può perdere, il punto fondamentale è dare una visione di città e accompagnarla con un po’ di risorse, con le gambe economiche necessarie. Sono a disposizione di questo percorso che può consentire a Piacenza di riprendersi il proprio destino”.

Prende poi la parola Christian Fiazza. “C’è uno scollamento tra le periferie e il resto della città, questa giunta non ha governato ma ha comandato, serve un nuovo confronto e nuove proposte per la città per recuperare i delusi”.

“L’ambiente è una priorità assoluta – continua Paola Gazzolo – occorre riprogettare l’intera città con una visione più ecologica, con un vero trasporto pubblico integrato a basso impatto ambientale, un piano nuovo e sistema del verde pubblico. Può nascere un fiore nel nostro giardino e il nostro giardino nella nostra città, parafrasando Rino Gaetano”.

“Voglio esprimere una condivisione piena del PD di questo percorso sin dall’inizio – sottolinea il segretario regionale Luigi Tosiani – per la candidatura di Katia che ha messo davanti con generosità l’amore per la città, la sua generosità ha contagiato anche chi si è messo a disposizione, a partire dalla testa della lista grazie a Paola De Micheli, Christian Fiazza e Paola Gazzolo”.

“Grazie ai candidati e alla forza dei volontari che sono tanti – ha concluso la candidata sindaco Katia Tarasconi -. Il Pd è la mia famiglia e anche si capita di litigare come in tutte le famiglie, oggi siamo uniti per un unico obiettivo: portare la nostra idea di città a Palazzo Mercanti. Il verde nel simbolo del PD l’ho voluto io perché noi avremo molta cura e attenzione per tutto quello che attiene all’ambiente”

La lista

De Micheli Paola

Fiazza Christian

Gazzolo Paola

Bacchi Massimo

Albasi Tiziana

Bertoncini Angelo detto Marco

Bricchi Letizia

Bonetti Gaetano detto Jimmy

Bulla Lucrezia Gaia

Capelli Stefano

Capucciati Egle

Civardi Alberto

Ceresa Lorenza

Cristea Claudiu Viorel

De Poli Costanza

Ferri Sergio

Ferrara Irene

Fossati Andrea

Opizzi Angela

Lo Parco Francesco

Palladini Giovanna

Perrucci Stefano

Paludi Concetta

Petrini Marcello

Platè Martina

Pighi Guglielmo

Reggiani Annalia

Piva Frantz

Rossi Clara

Ricordi Alessandro

Scaletti Fiorella

Scafuto Salvatore