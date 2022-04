Il Ritratto di Signora spunta dall’uovo di Pasqua: l’omaggio a Klimt di Aldo Scaglia

Cacao da una parte, arte immortale dall’altra. È l’idea del Maestro cioccolatiere Aldo Scaglia della cioccolateria Falicetto, già famoso per aver vinto il titolo di miglior boero del mondo e per gli abbinamenti inusuali come cacao e pancetta dop piacentina.

Il Maestro cioccolatiere Aldo Scaglia, cuneese d’origine ma piacentino d’adozione, crea un’opera speciale, in puro cioccolato, da dedicare alla sua bella e amata Piacenza. In occasione dell’importante mostra “Klimt, l’uomo, l’artista, il suo mondo” in programma a Piacenza alla Galleria d’arte moderna Ricci Oddi e Palazzo XNL il 12 aprile 2022, il Maestro ha deciso di interpretare il racconto di uno dei periodi più entusiasmanti della storia dell’arte del primo ‘900, riproducendo le opere più iconiche di Gustav Klimt. Ad accendere la scintilla creativa di Aldo Scaglia è stata l’avvincente storia, a lieto fine, che ha tenuto Piacenza con il fiato sospeso per quasi 23 anni, fino a quando il misterioso dipinto è magicamente riapparso in un vano del cortile della Galleria stessa. Aldo Scaglia ha voluto quindi celebrare la vita e l’arte di uno dei più grandi maestri e fondatori della secessione viennese, oggi orgogliosamente esposto a Piacenza.

L’opera creata dal Maestro Scaglia è un grande uovo di Pasqua, modellato ad immagine e somiglianza dell’ingresso della galleria Ricci Oddi, dal quale emerge la tela più chiacchierata e fotografata dell’esposizione piacentina: il “Ritratto di Signora”. Sulle pareti esterne dell’uovo-galleria, vengono riprodotte, sempre in cioccolato, le opere più iconiche e apprezzate di Klimt, tra cui Giuditta, Il Bacio, L’abbraccio, Ritratto Di Adele Bloch-Bauer I, Le Tre Età Della Donna e L’albero Della Vita .

ALDO SCAGLIA classe 1961 apre nel 1985 a Piacenza insieme all’amata moglie Grazia la Pasticceria Cioccolateria Falicetto. Cuneese d’origine e Piacentino per amore, Aldo scelse come sede del suo laboratorio artigiano Piacenza, perché colpito dalla bellezza riservata, elegante e un po’ retrò che gli trasmetteva questa città. Nel corso degli anni ha partecipato a numerosi concorsi, nazionali ed internazionali, dove si è distinto per la qualità del suo cioccolato e la sua maestria. Creatore e produttore dei tre simboli “dolci” della città: Piacerino, Sgranfgnòn e DiPc, Aldo Scaglia, in arte Falicetto, è fiero dei risultati ottenuti e di contribuire con il proprio lavoro da artigiano del cioccolato alla promozione e alla crescita della città di Piacenza nel mondo. Oggi la tradizione prosegue con l’entrata in azienda della figlia Allegra, giovane chocolate taster, che ha innovato il modo di fare impresa dei genitori, aggiungendo allo storico locale un twist frizzante creando al suo interno un piccolo dessertbar e realizzando un e-commerce grazioso, intuitivo e veloce, grazie al quale Falicetto ora può spedire in tutta Europa.