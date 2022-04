Il Sindaco Barbieri e l’Assessore Sgorbati in visita ad MCL “Insieme per affrontare nuove emergenze”

Il Sindaco Patrizia Barbieri e l’Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Piacenza, Federica Sgorbati, hanno incontrato nei giorni scorsi, presso la sede di Piazzale della Crociate, i rappresentanti locali del Movimento Cristiano Lavoratori (MCL), a partire dal Presidente Umberto Morelli, e del CEFAL (Ente Formazione e Addestramento Lavoratori). “Un incontro – sottolineano – che ha permesso di rinnovare la sinergia e il comune impegno a tutela della comunità piacentina, e per affrontare i bisogni e le nuove fragilità emerse in particolare a seguito dell’emergenza sanitaria e le problematiche che la crisi ucraina sta evidenziando”.

Nel corso dell’incontro, il Presidente Morelli ha potuto illustrare il lavoro di MCL, che proprio quest’anno celebra i 50 anni di attività, a partire dall’impegno all’interno dell’Emporio Solidale, in particolare sul fronte del potenziamento dello sportello lavoro e per l’attivazione di percorsi di reinserimento lavorativo di persone fragili, il costante sostegno alla cittadinanza anche attraverso il servizio caf e di patronato, e, oggi, nel soccorso alla popolazione ucraina. Non ultima, l’attenzione alla socializzazione – “di cui tanto abbiamo sentito la mancanza nei periodi più duri del lockdown” – grazie all’attività del circolo presso la sede di Piazzale delle Crociate.

Nella condivisione delle tematiche emerse e nel rinnovare il sostegno e la collaborazione con l’Associazione, il Sindaco Barbieri e l’Assessore Sgorbati, sottolineando come “la capacità di fare squadra abbia permesso di dare risposte concrete anche alle emergenze e alle nuove fragilità socioeconomiche che la pandemia ha generato”, hanno evidenziato come sia oggi “altrettanto fondamentale un tempestivo e corale impegno di fronte alle problematiche di ordine sanitario, sociale, culturale e lavorativo che la crisi ucraina sta provocando”.