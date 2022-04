Impegno per la sicurezza, cinque cittadini diventano “Cavalieri della strada”

L’Unione Valnure Valchero, di concerto con il Comune di Carpaneto, organizza per sabato 30 aprile alle ore 18, una serata dedicata alla sicurezza. L’incontro aperto alla cittadinanza, si terrà presso la Sala Bot del Comune di Carpaneto.

Sarà l’occasione – viene spiegato – per informare la collettività delle azioni promosse a favore del territorio dell’Unione da parte della Polizia Locale, che si avvale della collaborazione di vari Enti ed Associazioni presenti sul territorio. Verrà poi conferito il titolo di “Cavaliere della strada” a cinque persone residenti sul territorio, una per Comune, che si sono distinte per l’impegno a favore della sicurezza dei cittadini. Verranno consegnati attestati di riconoscimento alle realtà locali di soccorso che si sono prodigate a favore della popolazione e conferiti riconoscimenti agli appartenenti della Polizia Locale che si sono distinti per azioni meritevoli.