I suoi funerali verranno celebrati dopo Pasqua, ma il vero tributo, l’addio che avrebbe voluto secondo la fede biancorossa, Davide Reboli l’ha ricevuto nel tempio laico dello stadio Garilli, che ha aperto le sue porte per accogliere il dolore di oltre 500 tra tifosi ed amici. Per una volta la Curva Nord ha risuonato di cori solo per lui, “facendo volare la voce fino in cielo”, solo per lui hanno sventolato le bandiere e sempre a lui la società Piacenza Calcio ha reso omaggio, con la squadra al completo.

Il capitano Alessandro Cesarini ha deposto un mazzo di fiori sotto lo striscione che ora porta il nome di Davide, e non più solo quello del fratello Marco Reboli. “Davide Reboli era l’essenza del tifo del Piacenza, era un gigante buono – ha detto -. Era un simbolo, di Piacenza e del Piacenza Calcio. Ogni volta che è venuto a parlare con noi ci ha trasmesso tutto l’amore per questi colori, i valori in cui credeva. Il Piacenza era tutta la sua vita e non ha fatto altro se non dimostrarlo nei suoi 53 anni, conosciuto per questo in tutta Italia e in tutta Europa. Siamo orgogliosi di averlo conosciuto ed aver potuto conoscere come persona, oltre che come tifoso. Siamo convinti che continuerà a cantare per noi dal cielo e cercheremo di farlo divertire con le nostre prestazioni in campo”.

Foto 2 di 2



Nel match in programma sabato pomeriggio proprio al Garilli contro la Feralpisalò, la squadra scenderà in campo con il lutto al braccio e per ricordare Davide, come comunicato dalla società, i biglietti nel settore Rettilineo e nel settore Distinti saranno gratuiti (biglietteria aperta sabato 16 aprile dalle ore 10 alle ore 14.30).