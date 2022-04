In Cattolica il business game per lanciare un medical device

All’Università Cattolica di Piacenza un business game per il lancio sul mercato globale di un nuovo medical device.

A proporlo agli studenti di Global business management, la laurea magistrale internazionale della facoltà di Economia e Giurisprudenza della Cattolica è la multinazionale 3M, che il 12 aprile, dalle 14, sarà presente per le presentazioni finali del business game con alcuni suoi top manager che prenderanno parte della giuria insieme ai prof. Daniele Cerrato e Marcel Ciubotaru: Dominique Gilsoul, PhD Global Market Access Leader (responsabile mondiale), Paolo Capelli Market Access Manager EMEA (quindi il responsabile Europeo, Middle East e Africa) e Fabio Sorrenti Regional Market Access (responsabile Italia).

“Una sfida che i ragazzi hanno accettato con entusiasmo. Del resto, è un’occasione preziosa per tradurre in pratica le competenze acquisite in aula, mettendosi in gioco su un terreno internazionale, di fronte a manager di calibro mondiale” sottolinea il professor Emanuele Vendramini, direttore del corso di laurea in Global Business “La sfida proposta è molto attuale. Vedremo come sapranno interpretarla i nostri studenti”.