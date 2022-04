Sanzioni per gli over 50 no vax, a Piacenza potrebbero arrivarne 10mila

In partenza le sanzioni per gli over 50 no vax, multe che a Piacenza potrebbero riguardare una platea di circa 10mila persone. E’ infatti entrato a regime l’invio, da parte dell’Agenzia Entrate-Riscossione delle cartelle esattoriali per chi non ha ottemperato all’obbligo vaccinale, previsto per i lavoratori over 50.

A fornire l’elenco dei non vaccinati, il ministero della Salute. Dopo le prime verifiche, partiranno le cartelle: il primo lotto dovrebbe prevedere circa 600mila sanzioni, dell’importo di 100 euro. rivolte agli over 50 che non risultano vaccinati o esentati al primo febbraio 2022. L’Agenzia delle Entrate provvede così a comunicare l’avvio del procedimento sanzionatorio, toccherà poi ai destinatari fornire eventuali motivazioni di esenzione dal vaccino (ad esempio avere contratto il virus) entro 10 giorni dalla ricezione della cartella. Se non verranno fornite le informazioni necessarie in tempo utile, entro i successivi sei mesi verranno inviate le multe vere e proprie.

In provincia di Piacenza risultano non essere vaccinate circa 10mila persone over 50 anni, pari a circa il 7% della popolazione target di quella età.