In piazza Re Amato a Pontenure sboccia “Il fiore del Partigiano”. Un’iniziativa promossa dall’associazione “Un sogno in Comune”: piazza Re Amato è stata decorata, per celebrare per il 25 aprile, con tanti fiori. Le piantine rappresentano infatti “Il fiore del partigiano”, citazione di Bella Ciao: chiunque voglia prendersene cura, le può prendere.

