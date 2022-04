In Provincia un minuto di silenzio per l’ex sindaco Ghisoni. Ok al consuntivo 2021

Si è aperta con un minuto di silenzio in ricordo dell’ex collega Alessandro Ghisoni, l’assemblea dei sindaci della Provincia di Piacenza. Un omaggio dovuto a Ghisoni, per 10 anni primo cittadino di Podenzano, scomparso dopo una malattia che non ha lasciato scampo. I funerali saranno celebrati domani mattina, alle 10, nel paese della Valnure.

La seduta – tenutasi in presenza – è stata dedicata all’approvazione del rendiconto 2021 dell’ente, presentato dalla presidente Patrizia Barbieri e dal direttore generale Vittorio Silva. Il bilancio vede un avanzo – comprensivo anche delle quote vincolate – superiore ai 30 milioni di euro. Le entrate complessive dell’ente sono di 52 milioni di euro, con un calo del 7,5% delle entrate tributarie legate per la maggior parte al mercato dell’auto. Una flessione dettata dalla crisi post pandemia, bilanciata in parte dai contributi covid ricevuti dallo Stato. Ma, come è noto, la Provincia è obbligata a sua volta a corrispondere contributi per gli equilibri di finanza pubblica. Un saldo negativo, questo, per palazzo Garibaldi che finisce di doversi privare di quasi 5 milioni che potrebbero essere destinati altrove. “Il nostro – ha detto Barbieri – è un bilancio sano, di un ente che ha buone capacità di investimento (oltre 15 milioni di euro gli interventi già avviati, ndr). Potenzialità che potrebbero essere meglio sfruttate, per lo svilippo del territorio, se non si fosse penalizzati dalla riforma Delrio”.

Un aspetto questo sottolineato anche dai sindaci presenti, come Giuseppe Sidoli (Vernasca). “La riforma Delrio assegna alle Province competenze strettamente tecniche, come quelle relative all’edilizia scolastica e alla viabilità, mentre potrebbero esprimere ben altre potenzialità. E’ un errore – ha detto – a cui andrebbe posto rimedio”. “La nostra è una Provincia – aggiunge Patrizia Calza (Gragnano) – che dà di più di quello che riceve. In questo Paese non si riesce mai ad avere una valutazione effettiva dei meriti delle amministrazioni locali. Altro aspetto positivo della Provincia di Piacenza è la collaborazione con noi Comuni, ad esempio sia per quanto riguarda la stazione unica degli appalti, il servizio di ufficio stampa, e il servizio di riqualificazione urbanistica. Si sono messi a nostra disposizione con risultati molto positivi”.