In via Einaudi c’è spazio per un piccolo bosco: l’intervento di riforestazione

Un nuovo bosco urbano in Via Einaudi; “Attenzione all’ambiente e cura del decoro” – “Un’area incolta e abbandonata che riportiamo alla fruizione dei cittadini con un significativo intervento di riqualificazione del verde e di ripiantumazione che garantisce benefici ecologici e sociali e un deciso miglioramento del decoro dell’intera zona”. Così il Sindaco Patrizia Barbieri evidenza, dopo il sopralluogo effettuato insieme all’Assessore all’Ambiente Paolo Mancioppi e ai tecnici comunali, la valenza dell’intervento in corso di realizzazione sull’area compresa tra Via Einaudi e Via Vigotti, alla Veggioletta. Un intervento di riforestazione urbana del Comune di Piacenza condiviso e cofinanziato da Regione Emilia-Romagna.

IL PROGETTO (SCARICA IL PDF) – La foresta urbana che viene realizzata si compone di cinque zone: un doppio filare a “L”, due fasce di mitigazione composte da siepi arboreo-arbustive, una piccola porzione coperta con soli arbusti, una “collinetta” ed un “bosco”. In ogni porzione si sono studiate e scelte diversi tipi di essenze da mettere a dimora, secondo categoria di grandezza, sesto d’impianto, tipologia di chioma, ecc. Il progetto ha previsto la messa a dimora di un totale di 580 piante di cui 285 arbusti e 295 alberature, ripartite in diversa misura tra essenze arboree di I°, II° e III° grandezza. E’ stato predisposto adeguato impianto di irrigazione studiato secondo criteri di massima resa combinata a risparmio idrico.

“L’idea del bosco urbano – sottolineano ancora Patrizia Barbieri e Paolo Mancioppi, che hanno ringraziato anche il consigliere Sergio Pecorara per il costante interessamento – nasce dalla volontà di mettere in campo tutti gli strumenti utili e possibili nella lotta ai cambiamenti climatici, quindi utili a fornire benefici ambientali, ma anche a garantire valorizzazione del patrimonio arboero, risparmio energetico, contatto con la natura, benessere psico-fisico e un generale miglioramento della fruibilità e del decoro urbano”.

“Non appena le colture e gli interventi di riforestazione saranno sedimentati – concludono – prevediamo la predisposizione di un’adeguata recinzione e un arredo urbano che permetta ai cittadini la migliore fruizione”.