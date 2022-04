Inaugurata la mostra di Klimt, alla presenza delle autorità cittadine. In attesa dell’apertura, fissata per domani 12 aprile, nella serata dell’11 aprile per una nutrita delegazione è stato allestito un vernissage.

Il sindaco Patrizia Barbieri ha ricordato le parole di Iole Siena, presidente del gruppo Arthemisia che ha curato l’evento, “Questa è una mostra che non sfigurerebbe a Parigi o Londra, è di respiro internazionale”. Il rappresentante del consolato austriaco – che ha offerto il cocktail di benvenuto con vini della patria di Klimt – Karl Ehrlich ha ricordato come l’Italia abbia dato i natali a grandi artisti. Vittorio Ratto, vice direttore generale di Crédit Agricole Italia (tra i principali sponsor della mostra), ha ricordato l’impegno dell’istituto di credito nel sostenere le iniziative di promozione culturale, valorizzando eccellenze del territorio a fianco della Fondazione di Piacenza e Vigevano, rappresentata dal consigliere Mario Magnelli.

Spazio quindi all’anteprima, alla quale hanno potuto prendere parte anche i consiglieri comunali di Piacenza, grazie all’anticipazione di un’ora della seduta del lunedì, i rappresentanti delle categorie economiche del territorio, esponenti del mondo culturale, come William Xerra e Paola Pedrazzini, oltre all’ex presidente della Fondazione di Piacenza e Vigevano, Massimo Toscani.