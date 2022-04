Incendio in un’azienda agricola a Gragnanino, intervengono i vigili del fuoco. Le fiamme sono state domate grazie al tempestivo intervento degli operatori del comando di Piacenza, nel primo pomeriggio dell’11 aprile.

A prendere fuoco un carro miscelatore, macchinario che serve all’alimentazione del bestiame. Un forte scoppio ha messo in allarme i residenti in zona, ma per fortuna l’incendio è rimasto circoscritto al solo macchinario. Nessuna persona o animale sono rimasti feriti.