Incendio in un garage a Gragnano, danneggiato uno scooter

Incendio in un garage a Gragnano, nel primo pomeriggio del 19 aprile: danneggiato uno scooter vicino a un’auto che, per fortuna, non è stata intaccata dalle fiamme. Sul posto sono prontamente arrivati i vigili del fuoco di Piacenza, in loro supporto anche i meccanici dell’officina a fianco del garage, che hanno dato una mano utilizzando gli estintori in loro dotazione. Il personale della Croce Rossa di Rottofreno è giunto in supporto; nessuno è rimasto ferito o intossicato.