Infermieri e futuro della professione “Sviluppo delle competenze e dei modelli organizzativi”

Le “traiettorie di sviluppo della professione infermieristica” sono state al centro di un convegno organizzato mercoledì pomeriggio al Park Hotel dall’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Piacenza.

Un evento – come sottolinea l’ordine – con l’obiettivo di “analizzare e tracciare il futuro della professione, verificare quali spazi e risorse riserva il PNRR e se nel piano emerge un’attenzione concreta alla presa in carico dei cittadini fornendo risposte al problema della frammentazione dei servizi socio sanitari alla persona sul territorio; se la missione 6 (Salute) dedica sufficienti attenzioni e finanziamenti all’incremento quali/quantitativo di professionisti sanitari sul territorio nonché alla loro formazione; discutere quale ruolo le società scientifiche hanno avuto e avranno per sostenere le politiche della professione anche alla luce del Codice Deontologico”.

Tra i relatori del convegno anche la presidente della Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni infermieristiche Barbara Mangiacavalli, con un intervento su politica professionale ed esperienza covid: “Quando parliamo di professione infermieristica – spiega – parliamo di due profili, infermiere e infermiere pediatrico, siamo 460mila in tutta Italia. Parlando di sviluppo della professione, quello che abbiamo in mente è uno sviluppo verso le specializzazioni cliniche, con i percorsi magistrali delle nostre lauree, e l’organizzazione dei servizi raccogliendo la sfida del Paese con il Pnrr e lavorando sul consolidamento dei modelli delle case della comunità, delle centrali di ospedali-territorio, degli ospedali di comunità, degli infermieri di famiglia e di comunità: è un panorama ampio e una sfida importante e strategica che la professione nel suo insieme deve assolutamente cogliere”.

Si tratta di linee di sviluppo – precisa Mangiacavalli – pensate dalla professione prima dell’emergenza dovuta alla pandemia: “Sicuramente il Covid ci consegna un Paese diverso – osserva -, più fragile e nel quale in ambito sanitario e sociosanitario bisogna lavorare sulla prossimità, spostando la nostra azione e quella del servizio sanitario verso il domicilio come primo luogo di vita e di cura. Per quanto riguarda la nostra professione, il Covid ci ha consegnato una visibilità diversa: se prima il ruolo dell’infermiere spesso rimaneva dietro le quinte, adesso non abbiamo più bisogno di spiegare chi siamo e cosa facciamo; dall’altra parte la pandemia ci ha anche chiesto tanto in termine di sacrifici, con colleghi che si sono ammalati e oggi non ci sono più”.