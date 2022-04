Infortuni sul lavoro in calo a Piacenza “Incontri sulla sicurezza anche nelle scuole”

Nell’anno 2021, secondo i dati della Regione Emilia Romagna riportati dalla Ausl, si è verificata una riduzione del tasso di incidenza di infortuni nei luoghi di lavoro, pari al rapporto tra numero di incidenti e il numero di occupati, rispetto al triennio 2018/2020, nell’ordine del – 6,5%, con la Provincia di Piacenza che ha avuto la riduzione maggiore con un valore del -14,6%.

Il dato è emerso nel corso dell’incontro, presieduto dal Prefetto Daniela Lupo e tenutosi in composizione ristretta, dell’Osservatorio provinciale per la sicurezza nei luoghi di lavoro e contrasto al lavoro nero, istituito nell’ambito del protocollo di intesa sottoscritto in Prefettura il 23 settembre 2020, con la partecipazione degli enti ispettivi (ITL, INPS, AUSL), delle Associazioni di categoria e delle Organizzazioni sindacali per un’analisi congiunta dell’andamento degli incidenti e degli infortuni.

“Nel corso dell’incontro – fa sapere la Prefettura – sono state definite le linee guida per la prosecuzione delle attività di controllo da parte degli enti ispettivi e per un secondo ciclo di incontri di informazione e sensibilizzazione sul tema della sicurezza nei settori economici in cui si sono registrati gli eventi più significativi, individuati prioritariamente nell’agricoltura, nell’edilizia e nella logistica. E’ stata valutata positivamente anche la possibilità di organizzare degli incontri sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro anche presso gli istituti scolastici secondari di secondo grado”.