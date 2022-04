Insegnare l’inglese attraverso il teatro, workshop e laboratori all’Ottavo Circolo

Insegnare ed apprendere l’inglese attraverso il teatro: l’Ottavo Circolo di Piacenza, nella mattinata di lunedì, 4 aprile, ha ufficialmente accolto la prof.ssa Stela Petkova, esperta nell’insegnamento della lingua inglese attraverso le tecniche teatrali, che per l’intera settimana sarà ospite della scuola, dove condurrà workshop formativi per insegnanti e laboratori per alcune classi, come previsto dal Piano di Accreditamento Erasmus+ 2021/2027.

A dare il benvenuto all’esperta è stata in primo luogo la Dirigente, dott.ssa Paola Vincenti, che si è dichiarata onorata di riceverla e felice che la formazione offerta possa contribuire al continuo miglioramento nell’insegnamento/apprendimento delle lingue, con particolare riferimento all’aspetto inclusivo che il training si propone di promuovere. Anche il Comune di Piacenza supporta quanto previsto dal programma formativo. L’accoglienza degli alunni si è espressa con particolare vivacità ed allegria grazie alle esecuzioni con strumenti a percussione realizzati con materiale di riciclo dalla “Recycling Rhythmic Band”, composta dagli alunni della classe 2B Don Minzoni, diretta dall’insegnante Maria Grazia Lirosi con la collega Monica Guarda ed il maestro Giovanni Mandelli. Gli alunni hanno donato all’esperta un “Bulgarian Chick”, preparato con lana riciclata. A seguire il Welcome Speech della classe 5B, accompagnata dalle docenti Marzia Brini (coordinatrice Erasmus) e Valeria Marenghi. La classe ha intervistato la prof.ssa Petkova, omaggiandola di alcuni manufatti spontaneamente realizzati. Infine la classe 4C, diretta dalla docente Maria Stella Spezia, si è esibita in Action Songs in inglese e italiano per esprimere gioia e gratitudine nei confronti dell’ospite.

L’Accreditamento Erasmus dell’Ottavo Circolo di Piacenza, approvato da Erasmus Indire, è orientato allo sviluppo professionale Europeo in 4 aree, connesse alle priorità della mission d’Istituto: Comunicazione in Lingua Inglese e CLIL (Insegnamento di materie scolastiche attraverso la lingua straniera); Inclusione e Intercultura; Competenze digitali e computazionali; Sostenibilità ambientale ed Eco School. Prevede la partecipazione a corsi formativi in Paesie europei, con mobilità dei docenti (quest’anno saranno 25 gli insegnanti coinvolti); job shadowing presso scuole europee, con osservazione di buone pratiche per gli ambiti di priorità del Circolo; accoglienza di insegnanti europei neo assunti per erogare formazione, tutoraggio, training, scambio di buone pratiche; accoglienza di esperti da altri Paesi europei per formazione “in loco”.

Proprio a questo aspetto sarà dedicata la settimana dal 4 al 9 aprile, che dà ufficialmente il via all’implementazione dell’Accreditamento Erasmus+, con la prof.ssa Petkova, senior teacher di lingua inglese presso l’Istituto Comprensivo “Geo Milev” di Varna, in Bulgaria e leader del Theatre Studio dal 2010, che ha ottenuto diversi riconoscimenti a livello nazionale ed internazionale. Petkova era già stata ospite dell’Ottavo Circolo per job shadowing nel 2016 ed un gruppo di docenti dell’Istituto, nello stesso anno, aveva visitato la scuola “Geo Milev”di Varna, partecipando ad una Master Class proprio in ambito di tecniche teatrali. Un sodalizio che si è mantenuto anche attraverso progetti eTwinning, di cui l’ultimo, “United Artists 4 Europe” (che ha ottenuto Quality Labels per entrambe le scuole), è stato creato nell’aprile 2020, in piena pandemia, per offrire agli studenti opportunità di interazione a livello locale ed internazionale.

“Il ritorno della prof.ssa Petkova nella veste di esperta – sottolineano i promotori dell’iniziativa – esprime il valore dei progetti Erasmus, che creano connessioni produttive sul piano Educativo ma anche relazioni umane che vanno oltre qualsiasi pianificazione, appartengono alla sfera emotiva e supportano efficacemente lo sviluppo di collaborazioni internazionali”.