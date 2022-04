Investito a Ponte dell’Olio, 42enne trasportato a Parma: caccia all’auto pirata

Investito da un’auto pirata. E’ successo nel pomeriggio di lunedì 18 aprile a Ponte dell’Olio (Piacenza): ferito un uomo di 42 anni, trovato riverso sull’asfalto lungo via Genova poco dopo le 16. Subito sono scattati i soccorsi e sul posto sono arrivati i sanitari l’ambulanza della Pubblica Assistenza della Val Nure, l’automedica del 118 del Pronto Soccorso di Piacenza e anche l’elisoccorso decollato da Parma.

Dopo le prime cure, il 42enne, che ha riportato una commozione cerebrale, è stato trasportato al vicino campo sportivo del paese e affidato all’eliambulanza, atterrata nel parcheggio antistante, per il trasporto in codice giallo all’ospedale Maggiore di Parma. Per ricostruire quanto accaduto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini per risalire al conducente dell’auto che si sarebbe dileguata, anche attraverso i testimoni oculari che avrebbero assistito al sinistro.